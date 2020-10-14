https://ria.ru/20201014/karabakh-1579778490.html

В МИД Италии поблагодарили Лаврова за усилия по урегулированию в Карабахе

Глава МИД Италии Луиджи ди Майо поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова за усилия по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T15:10

2020-10-14T15:10

2020-10-14T15:10

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

луиджи ди майо

сергей лавров

мид италии

москва

сша

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Italii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Италии</a> <a href="http://ria.ru/person_Luidzhi_Di_Majjo/" target="_blank" data-auto="true">Луиджи ди Майо</a> поблагодарил главу МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Лаврова</a> за усилия по прекращению боевых действий в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>."Как сказал Сергей (Лавров), мы говорили еще о конфликте в Нагорном Карабахе ", - сказал он, выступая на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>."Я хочу поблагодарить за усилия, которые он (Лавров) приложил для достижения прекращения боевых действий в этой сложной ситуации. Мы обеспокоены риском эскалации и числом гражданских жертв и благодарны за прогресс, который был достигнут при помощи России", - добавил итальянский министр.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луиджи ди майо, сергей лавров, мид италии, москва, сша, армения, в мире