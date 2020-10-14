https://ria.ru/20201014/karabakh-1579771256.html

Пашинян назвал способ окончательно решить конфликт в Карабахе

Премьер Армении Никол Пашинян считает, что окончательным решением карабахской проблемы должно стать признание права на самоопределение народа непризнанной... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T14:46

2020-10-14T14:46

2020-10-14T14:46

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

обсе

нагорно-карабахская республика

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сша

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<strong>ЕРЕВАН, 14 окт - РИА Новости.</strong> Премьер <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> считает, что окончательным решением карабахской проблемы должно стать признание права на самоопределение народа непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a>."Окончательное решение карабахского вопроса – признание права народа <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a> на самоопределение", - сказал Пашинян в видеообращении к соотечественникам.По его словам, армянская сторона сохраняет верность логике мирного урегулирования и будет занимать конструктивную позицию для обеспечения эффективности дипломатических усилий. Тем не менее, премьер считает, что этих усилий пока не достаточно, чтобы обуздать "Азербайджан, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a> и террористов".Пашинян утверждает, что на стороне <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> воюют "несколько тысяч спецназовцев из Турции, и, по некоторым сведениям, из Пакистана", однако, несмотря на широкомасштабные военные действия, "Баку не удалось достичь серьезных территориальных и стратегических успехов"."Мы будем стоять до конца… Мы должны победить", - заключил премьер.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - стран-сопредседательниц Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Закарий Дудин В этом конфликте террористом номер 1 является Пашинян, точка. 13

cafar.ahmedli Это и ясное доказательство того что Армения в любой момент предаст не только Россию, но даже своих,в этом можете и не сомневаться. Об этом этом свидетельствуют множество исторических фактов, доступных в открытом интернете. 10

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, обсе, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире