https://ria.ru/20201014/karabakh-1579758456.html

Эрдоган призвал Минскую группу ОБСЕ "отдать" Карабах Азербайджану

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Минская группа ОБСЕ по Карабаху должна высказаться в пользу передачи "оккупированных Арменией земель" Азербайджану. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T13:47

2020-10-14T13:47

2020-10-14T13:47

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

армения

в мире

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<strong>АНКАРА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Тайип Эрдоган заявил, что Минская группа <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по Карабаху должна высказаться в пользу передачи "оккупированных <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a> земель" <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджану</a>."Минская группа по-прежнему затягивает этот процесс. Если вы хотите решить вопрос, то должны заниматься не затягиванием решения, а самим решением. Разве можно 30 лет решать одну проблему? Минской группе нужно, закончив переговоры, отдать оккупированные земли их хозяевам (Азербайджану). Это не та работа, которая должна десятилетиями длиться. Но они земли не отдали. Куда это привело? Вот к какой ситуации", - сказал Эрдоган, выступая в парламенте.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html

https://ria.ru/20201014/karabakh-1579693181.html

niko 93 странное понятие Гитлера, который требует вернуть международнопризнанные территории хозяину. Может в других вопросах он и не прав, но по Карабахскому вопросу он абсолютно прав. 29

Михаил Иванов Азиатский Гитл. р, закончишь также как и он. Гори в а. у 25

31

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире