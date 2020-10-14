https://ria.ru/20201014/karabakh-1579726364.html

Баку обещал уничтожить орудия Еревана, стрелявшие по гражданским объектам

Минобороны Азербайджана заявило, что все легитимные военные цели армянских вооруженных сил, взявшие под прицел гражданские объекты, будут уничтожены. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T11:38

2020-10-14T11:38

2020-10-14T11:52

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 14 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявило, что все легитимные военные цели армянских вооруженных сил, взявшие под прицел гражданские объекты, будут уничтожены."Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> признало, что уничтоженные огнем оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) стояли на боевом дежурстве на не имеющей гражданских объектов и инфраструктуры территории оккупированного Кельбаджарского района <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и были в состоянии готовности к применению. Эти ОТРК были нацелены на гражданские объекты и инфраструктуру на территории Азербайджана. Утверждения министерства обороны Армении о том, что населенные пункты Азербайджана не были обстреляны с территории Армении, являются явной ложью", - сообщает пресс-служба военного ведомства Азербайджана.По данным минобороны Азербайджана, является неоспоримым фактом то, что "Гянджа, Мингячевир и другие населенные пункты Азербайджана подверглись обстрелу с территории Армении"."Заявляем, что в целях обеспечения безопасности своего гражданского населения и населенных пунктов Азербайджан и впредь оставляет за собой право нейтрализовать легитимные военные цели", - говорится в заявлении.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - стран-сопредседательниц Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html

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нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире