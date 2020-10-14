https://ria.ru/20201014/karabakh-1579721412.html

Лавров заявил о несогласии России с позицией Турции по Карабаху

Российская сторона не согласна с позицией Анкары по Нагорному Карабаху, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.10.2020

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армения

обсе

сергей лавров

нагорно-карабахская республика

москва

сша

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

большое интервью сергея лаврова

турция

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Российская сторона не согласна с позицией <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкары</a> по <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорному Карабаху</a>, сообщил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Ну, и насчет Карабаха. Роль <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> в Карабахе - да, мы не согласны с той позицией, которую озвучила Турция, которую, собственно, несколько раз и президент (<a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>) Алиев высказывал, здесь никакого секрета нет", - сказал министр в интервью российским радиостанциям.По его словам, "заявления о том, что есть и допустимо военное решение конфликта, мы не можем разделить".Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - стран-сопредседательниц Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

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армения

нагорно-карабахская республика

москва

сша

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, обсе, сергей лавров, нагорно-карабахская республика, москва, сша, большое интервью сергея лаврова, турция, в мире