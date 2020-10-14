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Родственники жертв нацистов придут на первый в России суд о геноциде
Родственники мирных жителей Новгородской области, убитых нацистами во время массовых расстрелов в деревне Жестяная Горка в 1942 году, планируют участвовать в... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T03:12
2020-10-14T03:12
жестяная горка
россия
без срока давности
великая отечественная война (1941-1945)
ссср
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости.</strong> Родственники мирных жителей Новгородской области, убитых нацистами во время массовых расстрелов в деревне Жестяная Горка в 1942 году, планируют участвовать в процессе по установлению факта геноцида, сообщила РИА Новости жительница соседней деревни Мойка <a href="https://ria.ru/location_Bateckijj_rajjon" target="_blank">Батецкого района</a> Татьяна Хасанова.В Великую Отечественную войну в этом районе нацистские каратели проводили массовые расстрелы мирного населения. Весной прошлого года в рамках всероссийского проекта "Без срока давности" поисковики нашли там более 500 останков, в том числе множество детских. Прокуратура в этой связи обратилась в суд - это будет первый в российском судопроизводстве процесс о признании геноцида народов Советского Союза нацистами. Он начнется в среду в Солецком районном суде Новгородской области.По ее словам, гибель сестры дедушки в 1942 году очень потрясла всю семью, а ее история передавалась от поколения к поколению."У нас не осталось никаких документов о дедушкиной сестре. Но то, что с ней произошло, - это ужасно. По воспоминаниям очевидцев, она была в числе тех, кого босиком по морозу вели на расстрел каратели, ее подвергали пыткам", - добавила Хасанова.Житель Великого Новгорода Илья Кузнецов рассказал РИА Новости, что в месте массового захоронения вблизи деревни Жестяная Горка были обнаружены останки его прадеда."К сожалению, я почти ничего о нем не знаю, никаких документов о нем не сохранилось", - сказал Кузнецов.По данным прокуратуры, в 1942 году для массовых убийств мирных жителей нацисты создали "тайлькоманду" из более чем 20 человек во главе с офицерами немцами и австрийцами. В качестве рядовых исполнителей там участвовали среди прочих выходцы из Латвийской ССР.Организатором массовых убийств прокуратура считает немецкого генерала Курта Херцога, осужденного в 1947 году советским военным трибуналом к 25 годам лагерей. Вместе с тем исполнители этих преступлений к ответственности за это так и не привлекались.В 1942–1943 годах в деревне Жестяная Горка "тайлькоманда" систематически устраивала массовые казни мирных жителей и пленных красноармейцев – за это время, по данным прокуратуры, ее жертвами стали минимум 2,6 тысячи человек.Как выяснилось в ходе экспертиз более 500 костных останков, найденных в этих местах, среди убитых было 188 детей, младшим из которых было всего пять лет. Людей убивали выстрелами в голову, тупыми и рубящими ударами, часто множественными.Еще Нюрнбергский суд установил, что массовые убийства нацистами мирного населения "достигли предела … в Советском Союзе и Польше", где приобрели "чудовищные" масштабы.Как говорится в приговоре трибунала, зверства совершались "не только в целях подавления оппозиции и сопротивления", но были частью масштабного плана по истреблению местного населения с последующим замещением его немцами.
https://ria.ru/20200605/1572518223.html
https://ria.ru/20200703/1573843867.html
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жестяная горка
россия
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жестяная горка, россия, без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), ссср, санкт-петербург, происшествия

Родственники жертв нацистов придут на первый в России суд о геноциде

03:12 14.10.2020
 
© РИА НовостиМесто раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Родственники мирных жителей Новгородской области, убитых нацистами во время массовых расстрелов в деревне Жестяная Горка в 1942 году, планируют участвовать в процессе по установлению факта геноцида, сообщила РИА Новости жительница соседней деревни Мойка Батецкого района Татьяна Хасанова.
В Великую Отечественную войну в этом районе нацистские каратели проводили массовые расстрелы мирного населения. Весной прошлого года в рамках всероссийского проекта "Без срока давности" поисковики нашли там более 500 останков, в том числе множество детских. Прокуратура в этой связи обратилась в суд - это будет первый в российском судопроизводстве процесс о признании геноцида народов Советского Союза нацистами. Он начнется в среду в Солецком районном суде Новгородской области.
"Я приду в суд, мне интересна судьба моей родственницы - сестры деда, которая погибла на Жестяной Горке. Историческая справедливость должна быть восстановлена, и не важно, сколько времени прошло. Знаю, что и другие родственники тоже хотели прийти в суд", - сказала РИА Новости Хасанова.
По ее словам, гибель сестры дедушки в 1942 году очень потрясла всю семью, а ее история передавалась от поколения к поколению.
"У нас не осталось никаких документов о дедушкиной сестре. Но то, что с ней произошло, - это ужасно. По воспоминаниям очевидцев, она была в числе тех, кого босиком по морозу вели на расстрел каратели, ее подвергали пыткам", - добавила Хасанова.
Житель Великого Новгорода Илья Кузнецов рассказал РИА Новости, что в месте массового захоронения вблизи деревни Жестяная Горка были обнаружены останки его прадеда.
"К сожалению, я почти ничего о нем не знаю, никаких документов о нем не сохранилось", - сказал Кузнецов.
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5 июня, 13:4775 лет Великой Победы
Конвейер смерти: раскрыты подробности зверств нацистов на Новгородчине
По данным прокуратуры, в 1942 году для массовых убийств мирных жителей нацисты создали "тайлькоманду" из более чем 20 человек во главе с офицерами немцами и австрийцами. В качестве рядовых исполнителей там участвовали среди прочих выходцы из Латвийской ССР.
Организатором массовых убийств прокуратура считает немецкого генерала Курта Херцога, осужденного в 1947 году советским военным трибуналом к 25 годам лагерей. Вместе с тем исполнители этих преступлений к ответственности за это так и не привлекались.
В 1942–1943 годах в деревне Жестяная Горка "тайлькоманда" систематически устраивала массовые казни мирных жителей и пленных красноармейцев – за это время, по данным прокуратуры, ее жертвами стали минимум 2,6 тысячи человек.
Как выяснилось в ходе экспертиз более 500 костных останков, найденных в этих местах, среди убитых было 188 детей, младшим из которых было всего пять лет. Людей убивали выстрелами в голову, тупыми и рубящими ударами, часто множественными.
Еще Нюрнбергский суд установил, что массовые убийства нацистами мирного населения "достигли предела … в Советском Союзе и Польше", где приобрели "чудовищные" масштабы.
Как говорится в приговоре трибунала, зверства совершались "не только в целях подавления оппозиции и сопротивления", но были частью масштабного плана по истреблению местного населения с последующим замещением его немцами.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 03.07.2020
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Жестяная ГоркаРоссияБез срока давностиВеликая Отечественная война (1941-1945)СССРСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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