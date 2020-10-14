https://ria.ru/20201014/genotsid-1579682059.html

Родственники жертв нацистов придут на первый в России суд о геноциде

Родственники мирных жителей Новгородской области, убитых нацистами во время массовых расстрелов в деревне Жестяная Горка в 1942 году, планируют участвовать в... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T03:12

2020-10-14T03:12

2020-10-14T03:12

жестяная горка

россия

без срока давности

великая отечественная война (1941-1945)

ссср

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости.</strong> Родственники мирных жителей Новгородской области, убитых нацистами во время массовых расстрелов в деревне Жестяная Горка в 1942 году, планируют участвовать в процессе по установлению факта геноцида, сообщила РИА Новости жительница соседней деревни Мойка <a href="https://ria.ru/location_Bateckijj_rajjon" target="_blank">Батецкого района</a> Татьяна Хасанова.В Великую Отечественную войну в этом районе нацистские каратели проводили массовые расстрелы мирного населения. Весной прошлого года в рамках всероссийского проекта "Без срока давности" поисковики нашли там более 500 останков, в том числе множество детских. Прокуратура в этой связи обратилась в суд - это будет первый в российском судопроизводстве процесс о признании геноцида народов Советского Союза нацистами. Он начнется в среду в Солецком районном суде Новгородской области.По ее словам, гибель сестры дедушки в 1942 году очень потрясла всю семью, а ее история передавалась от поколения к поколению."У нас не осталось никаких документов о дедушкиной сестре. Но то, что с ней произошло, - это ужасно. По воспоминаниям очевидцев, она была в числе тех, кого босиком по морозу вели на расстрел каратели, ее подвергали пыткам", - добавила Хасанова.Житель Великого Новгорода Илья Кузнецов рассказал РИА Новости, что в месте массового захоронения вблизи деревни Жестяная Горка были обнаружены останки его прадеда."К сожалению, я почти ничего о нем не знаю, никаких документов о нем не сохранилось", - сказал Кузнецов.По данным прокуратуры, в 1942 году для массовых убийств мирных жителей нацисты создали "тайлькоманду" из более чем 20 человек во главе с офицерами немцами и австрийцами. В качестве рядовых исполнителей там участвовали среди прочих выходцы из Латвийской ССР.Организатором массовых убийств прокуратура считает немецкого генерала Курта Херцога, осужденного в 1947 году советским военным трибуналом к 25 годам лагерей. Вместе с тем исполнители этих преступлений к ответственности за это так и не привлекались.В 1942–1943 годах в деревне Жестяная Горка "тайлькоманда" систематически устраивала массовые казни мирных жителей и пленных красноармейцев – за это время, по данным прокуратуры, ее жертвами стали минимум 2,6 тысячи человек.Как выяснилось в ходе экспертиз более 500 костных останков, найденных в этих местах, среди убитых было 188 детей, младшим из которых было всего пять лет. Людей убивали выстрелами в голову, тупыми и рубящими ударами, часто множественными.Еще Нюрнбергский суд установил, что массовые убийства нацистами мирного населения "достигли предела … в Советском Союзе и Польше", где приобрели "чудовищные" масштабы.Как говорится в приговоре трибунала, зверства совершались "не только в целях подавления оппозиции и сопротивления", но были частью масштабного плана по истреблению местного населения с последующим замещением его немцами.

https://ria.ru/20200605/1572518223.html

https://ria.ru/20200703/1573843867.html

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жестяная горка

россия

ссср

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жестяная горка, россия, без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), ссср, санкт-петербург, происшествия