https://ria.ru/20201013/vstrecha-1579521605.html

Глава МИД Армении проводит встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян проводит в Москве встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию, сообщили РИА... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T09:44

2020-10-13T09:44

2020-10-13T09:44

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

зограб мнацаканян

игорь попов

обсе

андрей руденко

нагорно-карабахская республика

москва

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank">Зограб Мнацаканян</a> проводит в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> встречу с сопредседателями Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по нагорно-карабахскому урегулированию, сообщили РИА Новости в армянском посольстве в РФ."Встреча проходит в доме приемов МИД на Спиридоновке",- сказал собеседник агентства.Сопредседателями минской группы ОБСЕ на данный момент являются <a href="http://ria.ru/person_Igor_Popov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Попов</a> (Россия), Стефан Висконти (<a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>) и Эндрю Шефер (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>).Накануне сообщалось, что Шефер, а также находящийся в Москве личный представитель Действующего председателя ОБСЕ по <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорному Карабаху</a>, посол Каспржик встретились с заминистра иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Rudenko/" target="_blank" data-auto="true">Андреем Руденко</a>.Визит Мнацаканяна в Москву (11 -13 сентября) проходит на фоне очередного и самого масштабного за последние годы обострения в Нагорном Карабахе. В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201012/otlichie-1579500101.html

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нагорно-карабахская республика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зограб мнацаканян, игорь попов, обсе, андрей руденко, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире