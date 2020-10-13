https://ria.ru/20201013/stepanakert-1579584967.html

На окраинах Степанакерта слышны залпы РСЗО

Исходящие залпы реактивных систем залпового огня слышны на окраинах Степанакерта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T14:44

2020-10-13T14:44

2020-10-13T15:31

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

москва

сша

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 13 окт - РИА Новости.</strong> Исходящие залпы реактивных систем залпового огня слышны на окраинах Степанакерта, передает корреспондент РИА Новости.Судя по громкости звуков, стрельба идет на расстоянии 20-30 километров от столицы непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a>.Ранее пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян обвинил <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> "в грубом нарушении режима перемирия". По его словам, <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> с раннего утра вторника вновь начал широкомасштабные военные действия по всей протяженности линии соприкосновения. Из артиллерийских средств обстреливаются также мирные населенные пункты. По словам представителя Карабаха, армия обороны ведет тяжелые бои.Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило, что подразделения азербайджанской армии полностью соблюдают режим перемирия.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

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Дом в Степанакерте, разрушенный упавшей ракетой Житель Степанакерта показал корреспонденту РИА Новости ракету, свалившуюся во двор его дома. Ракета не взорвалась. 2020-10-13T14:44 true PT0M25S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире