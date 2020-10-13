https://ria.ru/20201013/karabakh-1579542215.html

Власти Карабаха обвинили Баку в нарушении режима перемирия

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян обвинил Баку "в грубом нарушении режима перемирия". РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T11:31

2020-10-13T11:31

2020-10-13T12:25

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 13 окт – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян обвинил <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> "в грубом нарушении режима перемирия"."Азербайджан продолжает грубо нарушать режим гуманитарного перемирия и с раннего утра вновь начал широкомасштабные военные действия по всей протяженности линии соприкосновения. Из артиллерийских средств обстреливаются также мирные населенные пункты", - написал Погосян в <a href="https://www.facebook.com/poghosyan.vahram" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.По его словам, в активных военных действиях вместе с армейскими подразделениями <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> участвуют несколько тысяч террористов-наемников."Армия обороны (Карабаха) ведет тяжелые бои, пресекая агрессивные действия врага. Нужно приложить все усилия, чтобы нанести врагу большие потери и победить в этой отечественной войне", - заявил Погосян.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявило, что подразделения азербайджанской армии полностью соблюдают режим перемирия.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

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