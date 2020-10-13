https://ria.ru/20201013/karabakh-1579520550.html

Азербайджан заявил, что пресек атаки со стороны Армении в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило, что пресекло атаки ВС Армении в некоторых направлениях линии соприкосновения. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T09:35

2020-10-13T09:35

2020-10-13T09:35

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

обсе

нагорно-карабахская республика

москва

сша

в мире

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<strong>БАКУ, 13 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявило, что пресекло атаки ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> в некоторых направлениях линии соприкосновения."Не соблюдающие режим гуманитарного перемирия подразделения вооруженных сил Армении, проводя перегруппировку и передислокацию сил, предприняли попытку атаковать небольшими группами позиции азербайджанской армии в некоторых направлениях фронта", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.По данным министерства, в ночь с 12 на 13 октября общая обстановка на линии фронта в Агдере-Агдамском и Физули-Гадрутском направлениях оставалась напряженной."В результате действий, предпринятых азербайджанской армией, на разных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, три РСЗО БМ-21 "Град", один ЗРК "Тор-М2КМ", одна ЗСУ-23-4 "Шилка", две БМП-2, три пушки 2А36 Гиацинт-B, одна зенитная пушка КС-19, одна гаубица-пушка Д-20, три БПЛА, а также несколько единиц автомобильной техники противника", - заявляет Минобороны.Согласно полученной информации, в ходе боевых действий личный состав, занявший позиции на оборонительном участке 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении, был уничтожен, живая сила 1-го мотострелкового полка численностью до одной роты была заманена в засаду, передвигающаяся автомобильная техника была уничтожена."Колонна автомобильной техники 4-го мотострелкового полка, передвигающаяся в Аскеранском направлении, и группа добровольцев, двигавшаяся из населенного пункта Сисиан в Армении в направлении оккупированных территорий <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, были уничтожены огневым ударом. В подразделениях противника, сопротивление которых сломлено, наблюдаются случаи массового дезертирства. Войска азербайджанской армии, соблюдающие режим гуманитарного перемирия, сохраняют оперативное преимущество на всем фронте", - говорится в сообщении.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201012/otlichie-1579500101.html

https://ria.ru/20201012/eskalatsiya-1579498765.html

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минобороны азербайджана, обсе, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире