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Лавров допустил возможность прекращения диалога России с Евросоюзом
Россия может прекратить общение с Евросоюзом, если западные державы не готовы поддерживать взаимоуважительный диалог, заявил глава МИД Сергей Лавров на... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T22:47
2020-10-14T00:55
международный дискуссионный клуб "валдай"
госпитализация алексея навального
россия
пекка хаависто
фонд борьбы с коррупцией
сергей лавров
алексей навальный
евросоюз
сша
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Россия может прекратить общение с <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзом</a>, если западные державы не готовы поддерживать взаимоуважительный диалог, заявил глава МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> на презентации доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история" международного дискуссионного клуба "Валдай"."Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, — наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться. Тем более что <a href="http://ria.ru/person_Ursula_fon_der_Ljajjen/" target="_blank" data-auto="true">Урсула фон дер Ляйен</a> заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят", — заявил глава российской дипломатии.Лавров подчеркнул, что Брюссель неподобающе ведет себя в инциденте с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>. В частности, он назвала "нравоучениями" заявления, прозвучавшие на заседании <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropejjskogo_sojuza/" target="_blank" data-auto="true">Совета ЕС</a> по внешней политике.Министр заявил, что российские власти хотят понимать, можно ли в сложившихся условиях вести "хоть какой-нибудь бизнес" с европейскими партнерами. Лавров добавил, что Москве пора перестать ориентироваться на Запад и выстраивать свой политический курс в соответствии с оценками Брюсселя."А правило такое…"Глава МИД заявил, что целью России в ситуации вокруг Алексея Навального является выполнение Евросоюзом и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a> норм международного права.По его словам, Москва призывает Берлин и Брюссель выполнить положения общеевропейской Конвенции о помощи по уголовным делам."А Германия нам в ответ говорит: "Вы знаете, у вас международное право, а у нас правила, а правило такое — что если вы нам не верите, то сами виноваты", — заявил Лавров.В понедельник глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Finljandii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Финляндии</a> <a href="http://ria.ru/person_pekka-khaavisto/" target="_blank" data-auto="true">Пекка Хаависто</a> сообщил, что министры иностранных дел ЕС достигли "политического консенсуса" по санкциям в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным. По словам главы европейской дипломатии <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозепа Борреля</a>, технические органы займутся завершением процедуры.Инцидент с Алексеем НавальнымУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру стало плохо на борту самолета, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.Российские медики не выявили в анализах пациента отравляющих веществ. Они диагностировали у пациента нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня они разрешили перевезти Навального на лечение в Германию, поскольку на этом настаивали родственники. После этого он находился в берлинской клинике "Шарите".Власти ФРГ вскоре заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В правительстве страны добавили, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. Москва попросила предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.О том, что состояние Навального улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Спустя несколько недель создателя ФБК выписали из стационара, сейчас он продолжает проходить реабилитацию.Выводы ОЗХОНа прошлой неделе Организация по запрещению химоружия заявила, что вещества, найденные в организме Навального, не значатся в ее списках запрещенных препаратов , хотя по характеристикам аналогичны "Новичку". Тем не менее немецкое правительство уверено, что заявление ОЗХО подтверждает отравление Навального субстанцией группы "Новичок". При этом в Берлине признают, что она не входит в число запрещенных.Также известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Помимо этого его изучали около 20 западных государств, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, Швеция, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a>. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.Как отмечали в российском МИД, история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html
https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html
https://ria.ru/20200919/evroparlament-1577461439.html
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международный дискуссионный клуб "валдай", госпитализация алексея навального, россия, пекка хаависто, фонд борьбы с коррупцией, сергей лавров, алексей навальный, евросоюз, сша, в мире

Лавров допустил возможность прекращения диалога России с Евросоюзом

22:47 13.10.2020 (обновлено: 00:55 14.10.2020)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Россия может прекратить общение с Евросоюзом, если западные державы не готовы поддерживать взаимоуважительный диалог, заявил глава МИД Сергей Лавров на презентации доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история" международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, — наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться. Тем более что Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят", — заявил глава российской дипломатии.
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Лавров подчеркнул, что Брюссель неподобающе ведет себя в инциденте с Алексеем Навальным. В частности, он назвала "нравоучениями" заявления, прозвучавшие на заседании Совета ЕС по внешней политике.
Министр заявил, что российские власти хотят понимать, можно ли в сложившихся условиях вести "хоть какой-нибудь бизнес" с европейскими партнерами. Лавров добавил, что Москве пора перестать ориентироваться на Запад и выстраивать свой политический курс в соответствии с оценками Брюсселя.

"А правило такое…"

Глава МИД заявил, что целью России в ситуации вокруг Алексея Навального является выполнение Евросоюзом и Германией норм международного права.
По его словам, Москва призывает Берлин и Брюссель выполнить положения общеевропейской Конвенции о помощи по уголовным делам.
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"А Германия нам в ответ говорит: "Вы знаете, у вас международное право, а у нас правила, а правило такое — что если вы нам не верите, то сами виноваты", — заявил Лавров.
В понедельник глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что министры иностранных дел ЕС достигли "политического консенсуса" по санкциям в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, технические органы займутся завершением процедуры.

Инцидент с Алексеем Навальным

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру стало плохо на борту самолета, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.
Российские медики не выявили в анализах пациента отравляющих веществ. Они диагностировали у пациента нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня они разрешили перевезти Навального на лечение в Германию, поскольку на этом настаивали родственники. После этого он находился в берлинской клинике "Шарите".
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Власти ФРГ вскоре заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В правительстве страны добавили, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва попросила предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.
О том, что состояние Навального улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Спустя несколько недель создателя ФБК выписали из стационара, сейчас он продолжает проходить реабилитацию.

Выводы ОЗХО

На прошлой неделе Организация по запрещению химоружия заявила, что вещества, найденные в организме Навального, не значатся в ее списках запрещенных препаратов , хотя по характеристикам аналогичны "Новичку". Тем не менее немецкое правительство уверено, что заявление ОЗХО подтверждает отравление Навального субстанцией группы "Новичок". При этом в Берлине признают, что она не входит в число запрещенных.
Также известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Помимо этого его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
Как отмечали в российском МИД, история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.
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