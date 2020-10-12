https://ria.ru/20201012/samolet-1579395382.html

В Армении заявили о сбитом в Карабахе азербайджанском самолете

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила в понедельник, что силы ПВО Карабаха сбили азербайджанский Ан-2. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T12:59

2020-10-12T12:59

2020-10-12T12:59

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нагорно-карабахская республика

москва

сша

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 12 окт – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян заявила в понедельник, что силы ПВО Карабаха сбили азербайджанский <a href="http://ria.ru/product_An_2/" target="_blank" data-auto="true">Ан-2</a>."Средствами ПВО Армии обороны (Карабаха – ред.) на восточном направлении линии соприкосновения сбит беспилотный бомбардировочный самолет Ан-2 противника", - написала Степанян в Facebook.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

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нагорно-карабахская республика

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Падения самолета Ан-2. Видео Минобороны Армении Армянские военные заявили, что карабахская ПВО сбила азербайджанский Ан-2 Минобороны Армении показало кадры падения самолета Ан-2, армия Азербайджана использовали его как беспилотник 2020-10-12T12:59 true PT0M24S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире