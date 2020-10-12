https://ria.ru/20201012/prank-1579419522.html

Вован и Лексус раскрыли подробности пранка датских парламентариев

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в разговоре с членами датского парламента выдали себя за экс-кандидата на пост... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T15:00

2020-10-12T15:00

2020-10-12T15:07

протесты в белоруссии

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

евросоюз

дания

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Российские пранкеры <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Kuznecov_Vovan/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Кузнецов</a> (Вован) и <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Stoljarov_Leksus/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Столяров</a> (Лексус) в разговоре с членами датского парламента выдали себя за экс-кандидата на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>, обсудили санкции ЕС по Белоруссии и признались, что хотели бы ввести санкции против "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северного потока - 2</a>", но юридически такая возможность есть только у Германии. Об этом говорится в расшифровке разговора, которая имеется в распоряжении РИА Новости.Ранее пресс-служба парламента Дании сообщила, что неизвестный 6 октября присоединился к онлайн-встрече членов комитета по внешней политике, <a href="https://ria.ru/20201008/tikhanovskaya-1578933220.html" target="_blank">выдав себя за Тихановскую</a>, при этом на встрече обсуждалась политическая ситуация в Белоруссии и то, "как можно поддержать белорусский народ в борьбе за демократию и права человека". Как сообщала пресс-служба, в начале встречи представители якобы белорусской стороны проинформировали организаторов о неполадках с видеокамерой, так что саму выступавшую никто не видел. Позже в комитете связались с представителями штаба Тихановской, которые подтвердили, что за политика себя выдавал другой человек. Пресс-секретарь Тихановской <a href="https://ria.ru/20201009/tikhanovskaya-1579051503.html" target="_blank">заявила</a> РИА Новости, что в окружении политика не видят ничего плохого в том, что кто-то выдал себя за нее в парламенте Дании - это вызывает улыбку и повышает всем настроение.Российские пранкеры также подтвердили РИА Новости, что они разыграли датских депутатов, выдав себя за Тихановскую и Франка Вечорку, назвавшего себя в разговоре советником экс-кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и "будущим премьером правительства Тихановской".В начале беседы речь шла о ситуации в Белоруссии, европейских санкциях против белорусских чиновников и России, поддержавшей президента страны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>. "Тихановская" заявила датским депутатам, что ее "опечалил отказ ЕС включить Лукашенко в санкционные списки" и что она обеспокоена реакцией РФ и поддержкой <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Лукашенко.Датские депутаты заверили "белорусского политика", что они сами очень бы хотели ввести санкции против проекта "Северный поток - 2", но юридически у них нет для этого оснований и возможность остановить реализацию проекта есть только у <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>."Я хотела бы провести переговоры с президентом (РФ Владимиром) <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путиным</a>, чтобы он поддержал меня по данному вопросу. Но я боюсь, что тема "Северного потока - 2" может осложнить наши отношения. Если я буду против "Северного потока - 2", он будет против меня, а это плохо для страны", - сказала им "Тихановская".Парламентарии вошли в "трудное положение политика", посоветовав ей прибегнуть к положительной мотивации: "если господин Путин поддержит более демократические силы в Белоруссии, у Германии не будет поводов останавливать реализацию "Северного потока - 2", а Вы могли бы этому поспособствовать".При этом, отвечая на вопрос "Тихановской" о позиции <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дании</a> в отношении санкций против российских властей из-за ситуации в Белоруссии, председатель Комитета парламента Дании по внешней политике Мартин Лидегаард заявил, что "позиция Дании состоит в том, что нужно реагировать посредством санкций"."И сейчас по этому вопросу идут оживленные дискуссии в ЕС, но при этом датское правительство не готово вводить их в одиночку. Это будет сделано вместе с другими странами ЕС", - отметил он.Ближе к концу разговора "белорусский политик" подняла тему о "борделях с черепахами в Дании". Депутаты удивились и отвергли все обвинения. Они назвали утверждения о том, в Дании якобы существует сеть борделей для зоофилов, куда приходят в том числе депутаты, "ужасными"."Действительно, это было бы отвратительно и ужасно, будь это правдой... Мы бы никогда не допустили такого в нашей стране. И если бы политик или депутат в таком участвовал, это стало бы концом его или ее политической карьеры", - заявил Лидегаард.Именно эта поднятая пранкерами тема навела парламентариев на мысль, что "здесь что-то не так"."Эээ, а мы точно уверены, что мы говорили именно с ней? Мне кажется, это очень странно, что она с нами об этом заговорила", - сказал своему коллеге глава комитета, когда депутаты парламента думали, что "Тихановская" уже отключилась от онлайн-встречи."Да это какой-то бред. Я сразу заподозрил, что здесь что-то не так...Но когда она об этом заговорила, я сразу подумал: "Чего?!" - воскликнул в ответ его зам.Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция республики считает избранным лидером Тихановскую. <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.Европейский союз после публикации в официальном журнале ввел дополнительные индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц, обвиняя их в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов, которые прошли 9 августа. Всего под санкции попали 40 человек, в числе которых в основном силовики и представители избирательных органов Белоруссии. Лукашенко в санкционные списки ЕС не был включен.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200919/rozygrysh-1577483719.html

https://ria.ru/20200724/1574893442.html

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https://ria.ru/20200508/1571185070.html

https://ria.ru/20200413/1569994544.html

Fiat Lux Детали ни о чем. В стиле Ника и Майка )) Скорее всего, тот исторический диалог Берлина и Варшавы тоже пранкеры наваяли! 20

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дания

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), евросоюз, дания, белоруссия, в мире