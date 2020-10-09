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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201009/tikhanovskaya-1579051503.html
В окружении Тихановской оценили попытку неизвестного выдать себя за нее
В окружении экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской не видят ничего плохого, что кто-то выдал себя за нее в парламенте Дании - это... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T15:47
2020-10-09T15:47
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
дания
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 9 окт – РИА Новости.</strong> В окружении экс-кандидата на пост президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланы Тихановской</a> не видят ничего плохого, что кто-то выдал себя за нее в парламенте Дании - это вызывает улыбку и повышает всем настроение, заявила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь оппозиционного политика Анна Красулина.Ранее пресс-служба парламента <a href="https://ria.ru/location_Denmark" target="_blank">Дании</a> сообщила, что неизвестный человек 6 октября присоединился к онлайн-встрече членов комитета по внешней политике, выдав себя за Тихановскую, при этом на встрече обсуждалась политическая ситуация в Белоруссии и то, "как можно поддержать белорусский народ в борьбе за демократию и права человека". Как сообщала пресс-служба, в начале встречи представители якобы белорусской стороны проинформировали организаторов о неполадках с видеокамерой, так что саму выступавшую никто не видел. Позже в комитете связались с представителями штаба Тихановской, которые подтвердили, что за политика себя выдавал другой человек."Нет ничего удивительного в том, что кто-то хочет выдать себя за Светлану. Это совершенно обычная вещь, сопутствующая популярности", - сказала Красулина.По ее словам, этот случай – предостережение на будущее, чтобы избежать подобных ситуаций.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская уехала в Литву.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201009/lukashenko-1579047941.html
https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578731330.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, дания, белоруссия, в мире

В окружении Тихановской оценили попытку неизвестного выдать себя за нее

15:47 09.10.2020
 
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
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МИНСК, 9 окт – РИА Новости. В окружении экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской не видят ничего плохого, что кто-то выдал себя за нее в парламенте Дании - это вызывает улыбку и повышает всем настроение, заявила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь оппозиционного политика Анна Красулина.
Ранее пресс-служба парламента Дании сообщила, что неизвестный человек 6 октября присоединился к онлайн-встрече членов комитета по внешней политике, выдав себя за Тихановскую, при этом на встрече обсуждалась политическая ситуация в Белоруссии и то, "как можно поддержать белорусский народ в борьбе за демократию и права человека". Как сообщала пресс-служба, в начале встречи представители якобы белорусской стороны проинформировали организаторов о неполадках с видеокамерой, так что саму выступавшую никто не видел. Позже в комитете связались с представителями штаба Тихановской, которые подтвердили, что за политика себя выдавал другой человек.
А.Лукашенко на заседании ЕврАзЭС - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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"Нет ничего удивительного в том, что кто-то хочет выдать себя за Светлану. Это совершенно обычная вещь, сопутствующая популярности", - сказала Красулина.
По ее словам, этот случай – предостережение на будущее, чтобы избежать подобных ситуаций.

"Чем популярнее человек, тем больше таких попыток. Это абсолютно нормально… Это вызывает улыбку и повышает всем настроение, разве нет?" - добавила собеседница агентства.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская уехала в Литву.
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Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 22:24
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоДанияБелоруссияВ мире
 
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