В окружении Тихановской оценили попытку неизвестного выдать себя за нее
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
МИНСК, 9 окт – РИА Новости. В окружении экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской не видят ничего плохого, что кто-то выдал себя за нее в парламенте Дании - это вызывает улыбку и повышает всем настроение, заявила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь оппозиционного политика Анна Красулина.
Ранее пресс-служба парламента Дании сообщила, что неизвестный человек 6 октября присоединился к онлайн-встрече членов комитета по внешней политике, выдав себя за Тихановскую, при этом на встрече обсуждалась политическая ситуация в Белоруссии и то, "как можно поддержать белорусский народ в борьбе за демократию и права человека". Как сообщала пресс-служба, в начале встречи представители якобы белорусской стороны проинформировали организаторов о неполадках с видеокамерой, так что саму выступавшую никто не видел. Позже в комитете связались с представителями штаба Тихановской, которые подтвердили, что за политика себя выдавал другой человек.
"Нет ничего удивительного в том, что кто-то хочет выдать себя за Светлану. Это совершенно обычная вещь, сопутствующая популярности", - сказала Красулина.
По ее словам, этот случай – предостережение на будущее, чтобы избежать подобных ситуаций.
"Чем популярнее человек, тем больше таких попыток. Это абсолютно нормально… Это вызывает улыбку и повышает всем настроение, разве нет?" - добавила собеседница агентства.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская уехала в Литву.
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