https://ria.ru/20201009/tikhanovskaya-1579051503.html

В окружении Тихановской оценили попытку неизвестного выдать себя за нее

В окружении экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской не видят ничего плохого, что кто-то выдал себя за нее в парламенте Дании - это... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T15:47

2020-10-09T15:47

2020-10-09T15:47

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

дания

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 9 окт – РИА Новости.</strong> В окружении экс-кандидата на пост президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланы Тихановской</a> не видят ничего плохого, что кто-то выдал себя за нее в парламенте Дании - это вызывает улыбку и повышает всем настроение, заявила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь оппозиционного политика Анна Красулина.Ранее пресс-служба парламента <a href="https://ria.ru/location_Denmark" target="_blank">Дании</a> сообщила, что неизвестный человек 6 октября присоединился к онлайн-встрече членов комитета по внешней политике, выдав себя за Тихановскую, при этом на встрече обсуждалась политическая ситуация в Белоруссии и то, "как можно поддержать белорусский народ в борьбе за демократию и права человека". Как сообщала пресс-служба, в начале встречи представители якобы белорусской стороны проинформировали организаторов о неполадках с видеокамерой, так что саму выступавшую никто не видел. Позже в комитете связались с представителями штаба Тихановской, которые подтвердили, что за политика себя выдавал другой человек."Нет ничего удивительного в том, что кто-то хочет выдать себя за Светлану. Это совершенно обычная вещь, сопутствующая популярности", - сказала Красулина.По ее словам, этот случай – предостережение на будущее, чтобы избежать подобных ситуаций.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская уехала в Литву.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201009/lukashenko-1579047941.html

https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578731330.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, дания, белоруссия, в мире