https://ria.ru/20201008/tikhanovskaya-1578933220.html
Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
Неизвестный выдавал себя за экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую на онлайн-заседании комитета по внешней политике парламента Дании,... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T22:36
2020-10-08T22:36
2020-10-08T22:36
светлана тихановская
дания
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Неизвестный выдавал себя за экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую на онлайн-заседании комитета по внешней политике парламента <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дании</a>, сообщается <a href="https://www.ft.dk/" target="_blank">на сайте</a> законодательного органа королевства.В начале заседания, которое было посвящено вопросам политической ситуации в Белоруссии, претворявшийся Тихановской человек сказал, что не может включить веб-камеру, так как она не работает. Спустя 40 минут участники встречи поняли, что что-то не так, и завершили собрание.Как подчеркивается в отчете парламента, во время заседания не было сказано ничего, что нанесло бы ущерб внешнеполитическому курсу Дании.В комитете отметили, что теперь включенная камера станет обязательным требованием онлайн-переговоров с внешними участниками.
https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578731330.html
Степан Краснов
Какая им разница Тихановская. Навальный, мужчина или женщина.... Им хорошо, они счастливы.
62
Арсений Новиков
В Дании вообще все не в себе..... Они в семье друг друга иногда не узнают
53
36
дания
белоруссия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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светлана тихановская, дания, белоруссия, в мире