https://ria.ru/20201012/pegov-1579482370.html

Журналист Пегов прокомментировал дело в Азербайджане против себя

Российский военный журналист, создатель проекта WarGonzo Семен Пегов, комментируя возбуждение в отношении него уголовного дела генпрокуратурой Азербайджана,... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T20:18

2020-10-12T20:18

2020-10-12T20:18

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

генпрокуратура азербайджана

нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Российский военный журналист, создатель проекта WarGonzo Семен Пегов, комментируя возбуждение в отношении него уголовного дела <a href="http://ria.ru/organization_Genprokuratura_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">генпрокуратурой Азербайджана</a>, отметил, что не понимает появившейся вокруг этого шумихи.Ранее генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Pegov/" target="_blank" data-auto="true">Пегова</a>, его обвиняют в незаконном пересечении границы, антигосударственных призывах и призывах к терроризму."Честно говоря, я вообще не понимаю шумихи вокруг этого. Ну, завели дело и завели, что, первый раз что ли. На <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> тоже меня пособником террористов, сепаратистов, как только ни называли. Ну, что теперь сделать ", - рассказал Пегов в своем Telegram-канале.Угрозы в соцсетях в свой адрес журналист, по его словам, тоже получает не в первый раз. "Мне какая разница? Пусть угрожают. Сколько свиданий и я этим комментаторам ни назначал,... что-то ни один из этих комментаторов не приехал и не пообщался на передовую", - добавил Пегов.Генпрокуратура Азербайджана считает, что Пегов, "вступив в преступную связь с лицами, находящимися в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и на оккупированных территориях Азербайджанской Республики, вопреки требованиям закона "О государственной границе Азербайджанской Республики" и миграционного кодекса Азербайджанской Республики, без документов, установленных на международном уровне, и за пределами контрольно-пропускных пунктов государственной границы, то есть через территорию Армении проник в Ханкенди и другие оккупированные населенные пункты".Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20201012/karabakh-1579444600.html

Самир Посмотрел я видео, где габриэлян пегова на виду у всех морально опускает, и сразу всё ясно стало с ним. Убей не пойму, вот вроде человек на войну едет, конфликты освещает, смерти в глаза можно сказать смотрит, а духом ничтожен. ) 49

Стас Титов Семён, мы с тобой!!!!!! 48

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нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генпрокуратура азербайджана, нагорный карабах, степанакерт, азербайджан, армения, в мире