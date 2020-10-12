https://ria.ru/20201012/pashinyan-1579488651.html

Пашинян обвинил Турцию в "подстрекательстве войны"

Премьер Армении Никол Пашинян на встрече в понедельник с аккредитованными в стране иностранными дипломатами заявил, что боевые действия в Карабахе не начались... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T21:10

2020-10-12T21:10

2020-10-12T21:10

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 12 окт – РИА Новости.</strong> Премьер Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> на встрече в понедельник с аккредитованными в стране иностранными дипломатами заявил, что боевые действия в Карабахе не начались бы без готовности <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> в них участвовать.По его словам, участие Турции в карабахском конфликте и "подстрекательство войны" являются публичными. "Причем, это доказывается не только теми обоснованиями, которые мы передали нашим партнерам, но и самими публичными заявлениями. И по сей день Турция продолжает участвовать в боевых действиях. Турция завербовала в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> наемников и членов террористических группировок и на собственном воздушном транспорте доставила их в зону конфликта", - утверждает армянский премьер.Такие действия Турции, по мнению Пашиняна, отражают ее "экспансионистскую политику", так как армянское население Южного Кавказа являются последним барьером на ее пути на восток, на север и на юго-восток.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201011/karabakh-1579209176.html

https://ria.ru/20201011/karabakh-1579050351.html

Иван Медведев угомонись уже, Телефонян 37

Bahman Gulusoy Причём удар был безошибочный. Координаты падения задаются предельно точно. Траектория полёта отслежена и показывает на армению.что с таким фашизмом делать? 14

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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