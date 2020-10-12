Пашинян обвинил Турцию в "подстрекательстве войны"
"Однозначно, что эта война не началась бы, если бы Турция не показала свою готовность полностью участвовать в ней, и, в итоге, Турция не была бы полностью вовлечена. Хочу обратить внимание всех нас на то, что боевые действия начались как продолжение совместных турецко-азербайджанских военных учений", - процитировали слова Пашиняна в пресс-службе кабмина.
"Происходящее нужно рассматривать в контексте политики Турции в Средиземноморье, в Сирии, в Ираке, в отношениях с Грецией, в отношениях с Кипром. И это однозначно политика, направленная на восстановление турецкой империи", - считает глава правительства.
Режим прекращения огня вступил в силу в субботу в 12:00 по местному времени.
Режим прекращения огня вступил в силу в субботу в 12:00 по местному времени.
Между тем обстановка по всей линии соприкосновения остается напряженной.
Между тем обстановка по всей линии соприкосновения остается напряженной.
Под обстрел после попал город Шуши, находящийся в 12 километрах от столицы Карабаха.
Под обстрел после попал город Шуши, находящийся в 12 километрах от столицы Карабаха.
Вслед за сильным взрывом раздалась серия из примерно двух десятков менее громких.
Вслед за сильным взрывом раздалась серия из примерно двух десятков менее громких.
Шуши располагается на возвышенности — вспышки были видны из Степанакерта.
Шуши располагается на возвышенности — вспышки были видны из Степанакерта.
Артобстрелам подвергалась и столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Артобстрелам подвергалась и столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
После объявления о прекращении огня карабахский город Мартуни обстреляли ракетами. Жителям пришлось укрыться в подвалах.
После объявления о прекращении огня карабахский город Мартуни обстреляли ракетами. Жителям пришлось укрыться в подвалах.
Атакам подвергались и азербайджанские города, в частности Гянджа.
Атакам подвергались и азербайджанские города, в частности Гянджа.
Бомбежка застала горожан врасплох: Гянджа находится далеко от Карабаха, обстрелы здесь были редкостью.
Бомбежка застала горожан врасплох: Гянджа находится далеко от Карабаха, обстрелы здесь были редкостью.
Искорежены крыши домов, накренились стены, выбиты стекла.
Искорежены крыши домов, накренились стены, выбиты стекла.
В примыкающем к домам парке повалены и сожжены деревья.
В примыкающем к домам парке повалены и сожжены деревья.
Пострадавший в результате ракетного обстрела в Гяндже.
Пострадавший в результате ракетного обстрела в Гяндже.
В карабахском городе Мартакерте, где не стихает канонада, остались только мужчины.
В карабахском городе Мартакерте, где не стихает канонада, остались только мужчины.
В домах непривычно пусто: женщин и детей отправили туда, где безопасно.
В домах непривычно пусто: женщин и детей отправили туда, где безопасно.
Животные на улице в Мартакерте, пострадавшем от обстрела.
Животные на улице в Мартакерте, пострадавшем от обстрела.
Одна из ракет, которыми обстреливали Мартакерт, попала в здание магазина.
Одна из ракет, которыми обстреливали Мартакерт, попала в здание магазина.
Режим прекращения огня вступил в силу в субботу в 12:00 по местному времени.
Между тем обстановка по всей линии соприкосновения остается напряженной.
Под обстрел после попал город Шуши, находящийся в 12 километрах от столицы Карабаха.
Вслед за сильным взрывом раздалась серия из примерно двух десятков менее громких.
Шуши располагается на возвышенности — вспышки были видны из Степанакерта.
Артобстрелам подвергалась и столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
После объявления о прекращении огня карабахский город Мартуни обстреляли ракетами. Жителям пришлось укрыться в подвалах.
Атакам подвергались и азербайджанские города, в частности Гянджа.
Бомбежка застала горожан врасплох: Гянджа находится далеко от Карабаха, обстрелы здесь были редкостью.
Искорежены крыши домов, накренились стены, выбиты стекла.
В примыкающем к домам парке повалены и сожжены деревья.
Пострадавший в результате ракетного обстрела в Гяндже.
В карабахском городе Мартакерте, где не стихает канонада, остались только мужчины.
В домах непривычно пусто: женщин и детей отправили туда, где безопасно.
Животные на улице в Мартакерте, пострадавшем от обстрела.
Одна из ракет, которыми обстреливали Мартакерт, попала в здание магазина.