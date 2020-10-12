https://ria.ru/20201012/karabakh-1579424011.html

В Карабахе заявили о готовности к обмену пленными и телами погибших

Государственная комиссия непризнанной Нагорно-Карабахской республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших заявила, что готова приступить к... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T15:16

2020-10-12T15:16

2020-10-12T15:16

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 12 окт - РИА Новости.</strong> Государственная комиссия непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших заявила, что готова приступить к обмену военнопленными, телами погибших военных и гражданских лиц."Принимая во внимание принятое 10 октября 2020 года при посредничестве РФ заявление о прекращении огня в зоне азербайджано-карабахского конфликта в гуманитарных целях для обмена военнопленными, телами погибших военных и гражданских лиц, государственная комиссия Республики Арцах (самоназвание Карабаха - ред.) по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших выражает готовность осуществить упомянутые в заявлении гуманитарные действия", - говорится в заявлении комиссии.Как отметили в комиссии, ее представители в рамках своих полномочий приступили к подготовительным работам и готовы осуществить взаимные гуманитарные действия в случае, если азербайджанская сторона будет строго соблюдать режим прекращения огня и обстановка вдоль линии соприкосновения стабилизируется.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, в мире