https://ria.ru/20201012/karabakh-1579395270.html

Медики рассказали о состоянии раненного в Карабахе российского журналиста

Раненный в карабахском городе Шуши российский журналист Юрий Котенок остается в отделении реанимации, его состояние стабильное, сообщила в понедельник РИА... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T12:59

2020-10-12T12:59

2020-10-12T15:24

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 12 окт – РИА Новости.</strong> Раненный в карабахском городе Шуши российский журналист Юрий Котенок остается в отделении реанимации, его состояние стабильное, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь ереванского медцентра "Эребуни" Шушан Унанян.В минувший четверг был повторно обстрелян собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенный в центре карабахского города Шуши, в результате были ранены трое россиян – Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, прибывшие на место происшествия с целью освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня. Арзанов и Баладян были позднее доставлены в Россию, Котенок продолжает лечение в <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a>. Десятого октября Унанян сообщила, что журналист вышел из комы, был отключен от аппарата искусственного дыхания и начал говорить."Он (Котенок – ред.) остается в отделении реанимации, его состояние стабильное", - сказала Унанян. По словам пресс-секретаря, сегодняшний день пострадавший журналист также проведет в реанимации.Вопрос о транспортировке раненного в Карабахе журналиста Юрия Котенка в Москву обсуждается, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."Пациент продолжает лечение в Ереване. Вопрос возможности его транспортировки в Москву пока обсуждается", - сказал Кузнецов.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201008/obstrel-1578937715.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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