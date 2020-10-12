https://ria.ru/20201012/karabakh-1579386783.html

Лавров оценил ситуацию с соблюдением перемирия в Карабахе

Договоренность о перемирии в Нагорном Карабахе, достигнутая переговорах в Москве на прошлой неделе, соблюдается не в полной мере, боевые действия продолжаются,... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T12:25

2020-10-12T12:25

2020-10-12T12:25

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

сергей лавров

владимир путин

нагорно-карабахская республика

москва

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Договоренность о перемирии в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, достигнутая переговорах в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на прошлой неделе, соблюдается не в полной мере, боевые действия продолжаются, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> на встрече с армянским коллегой."Ваш визит был согласован достаточно давно, но конечно, он проходит на фоне серьезных усилий, в которых участвуют многие члены международного сообщества, усилий по разблокированию напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта", - заявил Лавров."Прошлую пятницу и субботу, по крайней мере, часть субботы мы провели в этом здании вместе с нашим азербайджанским коллегой, была достигнута важная договоренность по инициативе президента (Владимира) Путина. И мы видим, что пока эта договоренность соблюдается не в полной мере и боевые действия продолжаются", - добавил он.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201011/plennye-1579324619.html

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нагорно-карабахская республика

москва

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обсе, сергей лавров, владимир путин, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире