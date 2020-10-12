https://ria.ru/20201012/karabakh-1579342949.html

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле Агдамского района на линии соприкосновения в Карабахе вооруженными силами Армении. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T07:48

2020-10-12T07:48

2020-10-12T12:42

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

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<strong>БАКУ, 12 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявило об обстреле Агдамского района на линии соприкосновения в Карабахе вооруженными силами <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>."Территория Агдамского района подверглась обстрелу со стороны вооруженных сил Армении", — сообщает пресс-служба оборонного ведомства.Бои на линии соприкосновения в <u><a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a></u> начались 27 сентября. <u><a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a></u> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <u><a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерт</a></u>. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <u><a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a></u> оказывает <u><a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank">Анкара</a></u>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В <u><a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a></u> 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге <u><a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a></u> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, <u><a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a></u> и ранее <u><a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a></u> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <u><a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a></u> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <u><a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a></u> во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <u><a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">НКР</a></u> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201011/plennye-1579324619.html

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

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азербайджан

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