https://ria.ru/20201011/peregovory-1579271884.html

Президент Азербайджана оценил переговоры в Москве по Нагорному Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью РБК "в целом позитивно" оценил переговоры по Нагорному Карабаху в Москве. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T13:45

2020-10-11T13:45

2020-10-11T15:48

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

ильхам алиев

владимир путин

москва

сша

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156289/07/1562890796_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_fe412935cf9bebbaf0a168b05e367638.jpg

<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> в интервью <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> "в целом позитивно" оценил переговоры по <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорному Карабаху</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Он объяснил это тем, что в итоговом заявлении говорится об объявлении по гуманитарным соображениям режима прекращения огня."А также, что имело принципиальную важность и это была позиция Азербайджана, что начинаются субстантивные переговоры между <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a> и Азербайджаном и подтверждается неизменность формата переговоров", — заявил глава Азербайджана.В Москве в пятницу по приглашению президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> прибыли главы МИД Армении и Азербайджана. В итоге, <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> договорились о прекращении огня в Карабахе с 12:00 по местному времени 10 октября, а также провести обмен пленными и телами погибших. Кроме того, стороны договорились согласовать конкретные детали перемирия. Однако, 10 октября Ереван и Баку начали обвинять друг друга в нарушении перемирия.Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР.Во время вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, а Армения защищает интересы Нагорного Карабаха, так как он не является стороной переговоров.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в развязывании военных действий, а в Карабахе заявляют об обстрелах мирных населенных пунктов. В Армении объявили военное положение, а в Азербайджане ввели частичную мобилизацию. Лидеры России, США и Франции призвали прекратить боестолкновения и обязаться начать переговоры.

https://ria.ru/20201011/karabakh-1579209176.html

5

москва

сша

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, ильхам алиев, владимир путин, москва, сша, армения, в мире