Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579275596.html
В Ереване рассказали о потерях Баку с начала эскалации в Карабахе
Действующий при правительстве Армении Армянский единый информационный центр заявил об уничтожении с начала эскалации конфликта в Карабахе 510 единиц... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T14:05
2020-10-11T14:05
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578162625_0:357:3006:2048_1400x0_80_0_0_814b0bf47b585f855099b0a7189af2b0.jpg
<strong>ЕРЕВАН, 11 окт - РИА Новости.</strong> Действующий при правительстве <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Армянский единый информационный центр заявил об уничтожении с начала эскалации конфликта в Карабахе 510 единиц бронетехники и 165 беспилотников <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>."В целом уничтожено 165 беспилотников, 16 вертолетов, 17 самолетов, 510 единиц бронетехники, четыре тяжелых огнеметных системы", - говорится в сообщении, размещенном на странице центра в <a href="https://www.facebook.com/ArmenianUnifiedInfoCenter/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>. По оценкам властей, азербайджанские ВС потеряли убитыми 4719 человек.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
4
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578162625_161:158:2681:2048_1400x0_80_0_0_2b2d4c5d9a6fc98230d096124db7e1bf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Ереване рассказали о потерях Баку с начала эскалации в Карабахе

14:05 11.10.2020
 
© AP Photo / Armenian Defense Ministry Press Service/PAN Photo/Sipan GyulumyanВоеннослужащий стреляет из пушки по позициям вооруженных сил Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе
Военнослужащий стреляет из пушки по позициям вооруженных сил Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© AP Photo / Armenian Defense Ministry Press Service/PAN Photo/Sipan Gyulumyan
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 11 окт - РИА Новости. Действующий при правительстве Армении Армянский единый информационный центр заявил об уничтожении с начала эскалации конфликта в Карабахе 510 единиц бронетехники и 165 беспилотников Азербайджана.
"В целом уничтожено 165 беспилотников, 16 вертолетов, 17 самолетов, 510 единиц бронетехники, четыре тяжелых огнеметных системы", - говорится в сообщении, размещенном на странице центра в Facebook. По оценкам властей, азербайджанские ВС потеряли убитыми 4719 человек.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Мужчина у хозяйственной постройки, разрушенной в результате обстрела общины Иванян Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Еще одна Сирия. К чему приведет война в Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Обстрелы, военное положение, мобилизация: эскалация конфликта в Карабахе
© AFP 2020 / Armenian Defence Ministry/ Handout

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье.

Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
1 из 18

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье.

© AFP 2020 / Armenian Defence Ministry/ Handout
© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга.

Военный конфликт в Карабахе
2 из 18

Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга.

© Фото : Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
© Фото : Министерство Обороны Республики Армения

Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты в Карабахе.

Уничтожение азербайджанских танков военными Армении. Стоп-кадр видео
3 из 18

Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты в Карабахе.

© Фото : Министерство Обороны Республики Армения
© РИА Новости / Министерство обороны Армении / Перейти в фотобанк

Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
4 из 18

Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

© РИА Новости / Министерство обороны Армении
Перейти в фотобанк
© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглись мирные города и деревни, в том числе столица Степанакерт.

Военный конфликт в Карабахе
5 из 18

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглись мирные города и деревни, в том числе столица Степанакерт.

© Фото : Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Aziz Karimov

Власти призвали жителей укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

Люди приветствуют военнослужащих армии Азербайджана по дороге в Баку, 27 сентября 2020 года
6 из 18

Власти призвали жителей укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

© REUTERS / Aziz Karimov
© REUTERS / Aziz Karimov

Вслед за этим военное положение и мобилизацию объявили Армения и Азербайджан.

Военнослужащие армии Азербайджана на бронетранспортере в Баку
7 из 18

Вслед за этим военное положение и мобилизацию объявили Армения и Азербайджан.

© REUTERS / Aziz Karimov
© REUTERS / Foreign Ministry of Armenia/ Handout

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число мирных граждан, раненных в результате обострения ситуации, за сутки увеличилось до 26.

Оказание медицинской помощи мужчине, пострадавшему во время столкновений в Нагорном Карабахе
8 из 18

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число мирных граждан, раненных в результате обострения ситуации, за сутки увеличилось до 26.

© REUTERS / Foreign Ministry of Armenia/ Handout
© Sputnik / Ибрагим Гашимов / Перейти в фотобанк

Минобороны НКР сообщило о 31 погибшем карабахском военнослужащем.

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Тертерском районе Азербайджана
9 из 18

Минобороны НКР сообщило о 31 погибшем карабахском военнослужащем.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Ибрагим Гашимов / Перейти в фотобанк

Посол Армении в России добавил, что в столкновениях погибли порядка 30 армянских военных.

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Тертерском районе Азербайджана
10 из 18

Посол Армении в России добавил, что в столкновениях погибли порядка 30 армянских военных.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Ибрагим Гашимов / Перейти в фотобанк

Сотни человек пострадали.

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Тертерском районе Азербайджана
11 из 18

Сотни человек пострадали.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Armenian Foreign Ministry

Люди смотрят телевизор в бомбоубежище в Степанакерте.

Люди смотрят телевизор в бомбоубежище в Степанакерте
12 из 18

Люди смотрят телевизор в бомбоубежище в Степанакерте.

© AP Photo / Armenian Foreign Ministry
© AP Photo / Armenian Defense Ministry

Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах.

Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
13 из 18

Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах.

© AP Photo / Armenian Defense Ministry
© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

Минобороны Азербайджана утверждает, что на стороне Армении воюют наемники из стран Ближнего Востока.

Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе
14 из 18

Минобороны Азербайджана утверждает, что на стороне Армении воюют наемники из стран Ближнего Востока.

© Фото : Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
© Фото : Министерство обороны Армении / Перейти в фотобанк

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку расценивает обострение в Карабахе как "отечественную войну".

Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
15 из 18

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку расценивает обострение в Карабахе как "отечественную войну".

© Фото : Министерство обороны Армении
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности.

Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
16 из 18

Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности.

© РИА Новости / Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

Российский МИД предложил Баку и Еревану немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

Военный конфликт в Карабахе
17 из 18

Российский МИД предложил Баку и Еревану немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

© Фото : Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Azerbaijani Defence Ministry/ Handout

Боевые действия в Нагорном Карабахе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
18 из 18

Боевые действия в Нагорном Карабахе.

© AFP 2020 / Azerbaijani Defence Ministry/ Handout
1 из 18

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье.

© AFP 2020 / Armenian Defence Ministry/ Handout
2 из 18

Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга.

© Фото : Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
3 из 18

Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты в Карабахе.

© Фото : Министерство Обороны Республики Армения
4 из 18

Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

© РИА Новости / Министерство обороны Армении
Перейти в фотобанк
5 из 18

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглись мирные города и деревни, в том числе столица Степанакерт.

© Фото : Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
6 из 18

Власти призвали жителей укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

© REUTERS / Aziz Karimov
7 из 18

Вслед за этим военное положение и мобилизацию объявили Армения и Азербайджан.

© REUTERS / Aziz Karimov
8 из 18

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число мирных граждан, раненных в результате обострения ситуации, за сутки увеличилось до 26.

© REUTERS / Foreign Ministry of Armenia/ Handout
9 из 18

Минобороны НКР сообщило о 31 погибшем карабахском военнослужащем.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
Перейти в фотобанк
10 из 18

Посол Армении в России добавил, что в столкновениях погибли порядка 30 армянских военных.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
Перейти в фотобанк
11 из 18

Сотни человек пострадали.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
Перейти в фотобанк
12 из 18

Люди смотрят телевизор в бомбоубежище в Степанакерте.

© AP Photo / Armenian Foreign Ministry
13 из 18

Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах.

© AP Photo / Armenian Defense Ministry
14 из 18

Минобороны Азербайджана утверждает, что на стороне Армении воюют наемники из стран Ближнего Востока.

© Фото : Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
15 из 18

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку расценивает обострение в Карабахе как "отечественную войну".

© Фото : Министерство обороны Армении
Перейти в фотобанк
16 из 18

Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности.

© РИА Новости / Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
17 из 18

Российский МИД предложил Баку и Еревану немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

© Фото : Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
18 из 18

Боевые действия в Нагорном Карабахе.

© AFP 2020 / Azerbaijani Defence Ministry/ Handout
 
Обсудить4
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Опубликовано видео смертельного ДТП со скорой в центре Москвы
01:07Вильфанд сообщил о продолжении бархатного сезона на южных морях России
00:54Эксперт ожидает расширения санкций ЕС против Белоруссии
00:40В Гидрометцентре сообщили о "чуде" в европейской части России
00:36Космонавты пожаловались на рост температуры в российском модуле МКС
00:30В Госдуме предложили дать "больничный" родителям учащихся на дистанционке
00:22Россиянам по всей стране пообещали аномальную погоду
00:18Стало известно, кто может купить больше всего дизтоплива на зарплату
00:12Работодатели в Москве будут передавать сведения о сотрудниках на удаленке
23:43Попова рассказала, кому подойдет вакцина "Вектора" от коронавируса
23:29Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной
23:17В Минздраве спрогнозировали сроки завершения пандемии
23:14Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
23:10Экс-президент Киргизии сравнил протесты в Бишкеке и Минске
23:05В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом
22:53Баку обвинил Ереван в обстреле военных, собиравших тела погибших
22:49Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и экранах смартфонов
22:48Соседи рассказали о женщине, полгода державшей дочь в шкафу
22:29В Карабахе заявили о новых взрывах в Степанакерте
22:12В Армении рассказали, почему не состоялся обмен пленными в Карабахе
Лента новостейМолния