https://ria.ru/20201011/karabakh-1579260204.html

Баку готов незамедлительно начать переговоры с Ереваном по Карабаху

Баку готов незамедлительно начать переговоры с Ереваном по Нагорному Карабаху, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T11:39

2020-10-11T11:39

2020-10-11T11:47

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> готов незамедлительно начать переговоры с <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереваном</a> по <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорному Карабаху</a>, заявил президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a>.Алиев при этом он заявил, что "если армянская сторона будет привержена режиму перемирия, то, как я говорил вчера, наступит фаза политического урегулирования и закончится фаза принуждения к переговорам"."Поэтому мы будем идти до конца в любом случае", - отметил он.В пятницу в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> прошли переговоры глав РФ, МИД <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и Азербайджана при посредничестве. По итогам было принято совместное заявление, в котором стороны согласились на режим прекращения огня, который вступил в силу в 12.00 по местному времени (11.00 мск) 10 октября. Стороны обвиняют друг друга в его несоблюдении. Кроме того, по итогам московских переговоров Азербайджан и Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования согласились приступить к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201011/aliev-1579259445.html

Aliya G Почему Россия их не приютит? Вон сколько территорий 16

Арсений Новиков У Эрдогана разрешения спросил? 14

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире