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https://ria.ru/20201011/kamchatka-1579288880.html
В РАН считают токсичные водоросли причиной загрязнения на Камчатке
Ученые считают основной причиной загрязнения акватории у побережья Камчатки токсичные водоросли. Об этом заявил директор Института вулканологии и сейсмологии... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T16:12
2020-10-11T16:12
загрязнение воды на камчатке
земля - риа наука
дальневосточный федеральный университет
петропавловск-камчатский
экология
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>Ученые считают основной причиной загрязнения акватории у побережья Камчатки токсичные водоросли. Об этом заявил директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Алексей Озеров.Красный прилив — общее название цветения воды, при котором выделяются сильные токсины. Они могут влиять на придонные организмы, рыб и на человека. Если такая вода попадает на кожу, можно получить ожог.Ранее ученые исключили версию о пагубном воздействии вулканических и сейсмологических факторов. Вулканы Ключевской, Безымянный, Шивелуч, которые сейчас извергаются, находятся в 300-400 километрах от пораженного побережья. Уровень землетрясений на южной и средней Камчатке остается фоновым.Кроме того, специалисты исследовали реки в окрестностях реки у Козельского полигона ядохимикатов, и выяснили, что он не имеет отношения гибели морских животных. Тем не менее, по словам Озерова, нужно исследовать влияние других полигонов."Мы не можем исключать вредное воздействие веществ, которые захоронены, например, в бухте Приливной и так далее. Я думаю, что необходимые исследования будут проведены в ближайшее время", — сказал ученый.ЧП на пляжеОб изменении цвета воды на Халактырском пляже — популярном туристическом месте на Камчатке — первыми сообщили в конце сентября местные серферы. По их словам, после плавания у них опухали глаза, а на коже возникало раздражение.Кроме того, местные жители обнаружили на пляже мертвых животных: морских звезд, морских ежей, осьминога, чаек.Специалисты взяли пробы и выяснили, что содержание нефтепродуктов в воде превышено в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Местным жителям рекомендовали не посещать пляж. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".Пятно водорослейНа днях ученые <a href="http://ria.ru/organization_Dalnevostochnyjj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Дальневосточного федерального университета</a> обнаружили вдоль побережья к югу от Авачинской губы — от бухты Спасения до бухты Лиственничной — пятно загрязнения длиной около 40 километров. Анализы первых образов показали, что полоса вызвана цветением микроводорослей.При облете с воздуха ученым удалось определить несколько участков скопления водорослей шириной от 30 до 100 метров."С воздуха скопления этих водорослей мы определили, как пятна темно-зеленого цвета. В больших количествах они хорошо заметны. Сейчас мы проводим лабораторный анализ проб воды", — сказал заведующий лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов Кирилл Винников. Что происходит на днеКроме того, Кирилл Винников и его коллега Александр Семенченко обследовали морское дно севернее <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловска-Камчатского</a> и собрали образцы планктона, воды, грунта и животных. По его словам, водолазы погружались на глубины от шести до 15 метров. Они отмечают, что в среднем на 100 метров дна встречается несколько десятков морских ежей, порядка пяти-десяти морских звезд, 30-50 хитонов, пять-десять раков-отшельников, до пяти букцинум и до десяти лоттий и акмей."Некоторые ежи побиты и потеряли иголки, часть животных ведет себя вяло. При этом встречается множество бурых водорослей без каких-либо следов воздействия. Крабы и раки-отшельники ведут себя активно. Ученые фиксируют, что без детального сравнения с историческими данными о населенности этой части акватории нельзя уверенно высказаться в пользу одной из гипотез происходящего", — добавил проректор.
https://ria.ru/20201009/kamchatka-1578978683.html
https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578803741.html
https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578750067.html
Чушь какая то.В природе полный баланс,она себя не травит.И почему то именно у берегов Камчатки.
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загрязнение воды на камчатке, земля - риа наука, дальневосточный федеральный университет, петропавловск-камчатский, экология

В РАН считают токсичные водоросли причиной загрязнения на Камчатке

16:12 11.10.2020
 
© Фото : ДВФУУченый Дальневосточного федерального университета на Халактырском пляже
Ученый Дальневосточного федерального университета на Халактырском пляже - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Фото : ДВФУ
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Ученые считают основной причиной загрязнения акватории у побережья Камчатки токсичные водоросли. Об этом заявил директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров.
"Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач — провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы", — сказал ученый.
Красный прилив — общее название цветения воды, при котором выделяются сильные токсины. Они могут влиять на придонные организмы, рыб и на человека. Если такая вода попадает на кожу, можно получить ожог.
Ранее ученые исключили версию о пагубном воздействии вулканических и сейсмологических факторов. Вулканы Ключевской, Безымянный, Шивелуч, которые сейчас извергаются, находятся в 300-400 километрах от пораженного побережья. Уровень землетрясений на южной и средней Камчатке остается фоновым.
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Кроме того, специалисты исследовали реки в окрестностях реки у Козельского полигона ядохимикатов, и выяснили, что он не имеет отношения гибели морских животных. Тем не менее, по словам Озерова, нужно исследовать влияние других полигонов.
"Мы не можем исключать вредное воздействие веществ, которые захоронены, например, в бухте Приливной и так далее. Я думаю, что необходимые исследования будут проведены в ближайшее время", — сказал ученый.

ЧП на пляже

Об изменении цвета воды на Халактырском пляже — популярном туристическом месте на Камчатке — первыми сообщили в конце сентября местные серферы. По их словам, после плавания у них опухали глаза, а на коже возникало раздражение.
Кроме того, местные жители обнаружили на пляже мертвых животных: морских звезд, морских ежей, осьминога, чаек.
Специалисты взяли пробы и выяснили, что содержание нефтепродуктов в воде превышено в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Местным жителям рекомендовали не посещать пляж. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".
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Пятно водорослей

На днях ученые Дальневосточного федерального университета обнаружили вдоль побережья к югу от Авачинской губы — от бухты Спасения до бухты Лиственничной — пятно загрязнения длиной около 40 километров. Анализы первых образов показали, что полоса вызвана цветением микроводорослей.
"В полученных образцах обнаружены микроводоросли вида Dinophysis Fortii. Это планктонная динофлагеллята, обитающая в водах океана вблизи Камчатки. <…> Распространяющаяся в прессе информация о сплошном загрязнении не подтверждается", — отметили в вузе.
При облете с воздуха ученым удалось определить несколько участков скопления водорослей шириной от 30 до 100 метров.
"С воздуха скопления этих водорослей мы определили, как пятна темно-зеленого цвета. В больших количествах они хорошо заметны. Сейчас мы проводим лабораторный анализ проб воды", — сказал заведующий лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов Кирилл Винников.
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После загрязнения моря на Камчатке восемь человек получили ожоги роговицы

Что происходит на дне

Кроме того, Кирилл Винников и его коллега Александр Семенченко обследовали морское дно севернее Петропавловска-Камчатского и собрали образцы планктона, воды, грунта и животных.

"Никаких следов техногенного загрязнения визуально не обнаружено, на поверхности воды встречаются птицы. Вода нормального цвета, найденные животные не пахнут, на грунте нет посторонних следов. Водолазы после погружения и команда после суток в море в полном порядке, без каких-либо симптомов", — написал в Facebook проректор ДВФУ Дмитрий Земцов.

По его словам, водолазы погружались на глубины от шести до 15 метров. Они отмечают, что в среднем на 100 метров дна встречается несколько десятков морских ежей, порядка пяти-десяти морских звезд, 30-50 хитонов, пять-десять раков-отшельников, до пяти букцинум и до десяти лоттий и акмей.
"Некоторые ежи побиты и потеряли иголки, часть животных ведет себя вяло. При этом встречается множество бурых водорослей без каких-либо следов воздействия. Крабы и раки-отшельники ведут себя активно. Ученые фиксируют, что без детального сравнения с историческими данными о населенности этой части акватории нельзя уверенно высказаться в пользу одной из гипотез происходящего", — добавил проректор.
Экологическая катастрофа на Камчатке
© РИА Новости / Александр Пирагис

Первыми на ситуацию обратили внимание серферы. Они заметили, что вода на Халактырском пляже поменяла цвет.

 Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка
1 из 15

Первыми на ситуацию обратили внимание серферы. Они заметили, что вода на Халактырском пляже поменяла цвет.

© РИА Новости / Александр Пирагис
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Кроме того, серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.

На фото — основатель школы серфинга Snowave Антон Морозов.

Основатель школы серфинга Snowave Антон Морозов во время брифинга губернатора Камчатского края Владимира Солодова на Халактырском пляже
2 из 15

Кроме того, серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.

На фото — основатель школы серфинга Snowave Антон Морозов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Пирагис

Девять человек, в том числе ребенок, обратились к врачам. Медики диагностировали у них химический ожог роговицы.

Сотрудник УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
3 из 15

Девять человек, в том числе ребенок, обратились к врачам. Медики диагностировали у них химический ожог роговицы.

© РИА Новости / Александр Пирагис
© РИА Новости / Александр Пирагис

Все обратившиеся посещали побережье Тихого океана и контактировали с водой.

Люди на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка
4 из 15

Все обратившиеся посещали побережье Тихого океана и контактировали с водой.

© РИА Новости / Александр Пирагис
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Специалисты выявили в воде повышенное содержание нефтепродуктов и фенолов.

Сотрудник Следственного комитета России по Камчатскому краю берет пробу морской воды
5 из 15

Специалисты выявили в воде повышенное содержание нефтепродуктов и фенолов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Природоохранная прокуратура начала проверку.

Рыбак демонстрирует свежевыловленного живого краба
6 из 15

Природоохранная прокуратура начала проверку.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

На Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья нашли мертвых морских животных.

На Камчатке тысячи морских животных выбросились на берег
7 из 15

На Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья нашли мертвых морских животных.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис

Местным жителям рекомендовали ограничить посещение пляжа.

Семья отдыхает на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка
8 из 15

Местным жителям рекомендовали ограничить посещение пляжа.

© РИА Новости / Александр Пирагис
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Пробы песка, воды и образцы животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов.

Выброшенная на берег Авачинской губы морская звезда
9 из 15

Пробы песка, воды и образцы животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Власти пока рассматривают три причины случившегося: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.

На фото: губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на Халактырском пляже.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на Халактырском пляже
10 из 15

Власти пока рассматривают три причины случившегося: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.

На фото: губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на Халактырском пляже.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

В регионе создали специальную рабочую группу. К исследованиям подключили ученых.

Рейд по берегу Авачинского залива на Камчатке
11 из 15

В регионе создали специальную рабочую группу. К исследованиям подключили ученых.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать материалы проверки в центральный аппарат ведомства.

Сотрудник Следственного комитета России по Камчатскому краю демонстрирует изъятые со дна морского ежа и морскую звезду
12 из 15

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать материалы проверки в центральный аппарат ведомства.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Берега Камчатки обследуют спасатели и сотрудники МВД.

Сотрудник УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
13 из 15

Берега Камчатки обследуют спасатели и сотрудники МВД.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Для восстановления картины событий анализируют снимки из космоса.

Выброшенные на берег Авачинской губы морские ежи
14 из 15

Для восстановления картины событий анализируют снимки из космоса.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

В крае планируют развернуть систему постоянного мониторинга за состоянием окружающей среды.

Запрещающий знак на берегу Авачинской губы
15 из 15

В крае планируют развернуть систему постоянного мониторинга за состоянием окружающей среды.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
1 из 15

Первыми на ситуацию обратили внимание серферы. Они заметили, что вода на Халактырском пляже поменяла цвет.

© РИА Новости / Александр Пирагис
2 из 15

Кроме того, серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.

На фото — основатель школы серфинга Snowave Антон Морозов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
3 из 15

Девять человек, в том числе ребенок, обратились к врачам. Медики диагностировали у них химический ожог роговицы.

© РИА Новости / Александр Пирагис
4 из 15

Все обратившиеся посещали побережье Тихого океана и контактировали с водой.

© РИА Новости / Александр Пирагис
5 из 15

Специалисты выявили в воде повышенное содержание нефтепродуктов и фенолов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
6 из 15

Природоохранная прокуратура начала проверку.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
7 из 15

На Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья нашли мертвых морских животных.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
8 из 15

Местным жителям рекомендовали ограничить посещение пляжа.

© РИА Новости / Александр Пирагис
9 из 15

Пробы песка, воды и образцы животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
10 из 15

Власти пока рассматривают три причины случившегося: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.

На фото: губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на Халактырском пляже.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
11 из 15

В регионе создали специальную рабочую группу. К исследованиям подключили ученых.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
12 из 15

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать материалы проверки в центральный аппарат ведомства.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
13 из 15

Берега Камчатки обследуют спасатели и сотрудники МВД.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
14 из 15

Для восстановления картины событий анализируют снимки из космоса.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
15 из 15

В крае планируют развернуть систему постоянного мониторинга за состоянием окружающей среды.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
 
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Загрязнение воды на КамчаткеЗемля - РИА НаукаДальневосточный федеральный университетПетропавловск-КамчатскийЭкология
 
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