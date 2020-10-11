В РАН считают токсичные водоросли причиной загрязнения на Камчатке

<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>Ученые считают основной причиной загрязнения акватории у побережья Камчатки токсичные водоросли. Об этом заявил директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Алексей Озеров.Красный прилив — общее название цветения воды, при котором выделяются сильные токсины. Они могут влиять на придонные организмы, рыб и на человека. Если такая вода попадает на кожу, можно получить ожог.Ранее ученые исключили версию о пагубном воздействии вулканических и сейсмологических факторов. Вулканы Ключевской, Безымянный, Шивелуч, которые сейчас извергаются, находятся в 300-400 километрах от пораженного побережья. Уровень землетрясений на южной и средней Камчатке остается фоновым.Кроме того, специалисты исследовали реки в окрестностях реки у Козельского полигона ядохимикатов, и выяснили, что он не имеет отношения гибели морских животных. Тем не менее, по словам Озерова, нужно исследовать влияние других полигонов."Мы не можем исключать вредное воздействие веществ, которые захоронены, например, в бухте Приливной и так далее. Я думаю, что необходимые исследования будут проведены в ближайшее время", — сказал ученый.ЧП на пляжеОб изменении цвета воды на Халактырском пляже — популярном туристическом месте на Камчатке — первыми сообщили в конце сентября местные серферы. По их словам, после плавания у них опухали глаза, а на коже возникало раздражение.Кроме того, местные жители обнаружили на пляже мертвых животных: морских звезд, морских ежей, осьминога, чаек.Специалисты взяли пробы и выяснили, что содержание нефтепродуктов в воде превышено в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Местным жителям рекомендовали не посещать пляж. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".Пятно водорослейНа днях ученые <a href="http://ria.ru/organization_Dalnevostochnyjj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Дальневосточного федерального университета</a> обнаружили вдоль побережья к югу от Авачинской губы — от бухты Спасения до бухты Лиственничной — пятно загрязнения длиной около 40 километров. Анализы первых образов показали, что полоса вызвана цветением микроводорослей.При облете с воздуха ученым удалось определить несколько участков скопления водорослей шириной от 30 до 100 метров."С воздуха скопления этих водорослей мы определили, как пятна темно-зеленого цвета. В больших количествах они хорошо заметны. Сейчас мы проводим лабораторный анализ проб воды", — сказал заведующий лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов Кирилл Винников. Что происходит на днеКроме того, Кирилл Винников и его коллега Александр Семенченко обследовали морское дно севернее <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловска-Камчатского</a> и собрали образцы планктона, воды, грунта и животных. По его словам, водолазы погружались на глубины от шести до 15 метров. Они отмечают, что в среднем на 100 метров дна встречается несколько десятков морских ежей, порядка пяти-десяти морских звезд, 30-50 хитонов, пять-десять раков-отшельников, до пяти букцинум и до десяти лоттий и акмей."Некоторые ежи побиты и потеряли иголки, часть животных ведет себя вяло. При этом встречается множество бурых водорослей без каких-либо следов воздействия. Крабы и раки-отшельники ведут себя активно. Ученые фиксируют, что без детального сравнения с историческими данными о населенности этой части акватории нельзя уверенно высказаться в пользу одной из гипотез происходящего", — добавил проректор.
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https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578750067.html
Слава Мишкич
Чушь какая то.В природе полный баланс,она себя не травит.И почему то именно у берегов Камчатки.
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Ученые считают основной причиной загрязнения акватории у побережья Камчатки токсичные водоросли. Об этом заявил директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров.
"Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач — провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы", — сказал ученый.
Красный прилив — общее название цветения воды, при котором выделяются сильные токсины. Они могут влиять на придонные организмы, рыб и на человека. Если такая вода попадает на кожу, можно получить ожог.
Ранее ученые исключили версию о пагубном воздействии вулканических и сейсмологических факторов. Вулканы Ключевской, Безымянный, Шивелуч, которые сейчас извергаются, находятся в 300-400 километрах от пораженного побережья. Уровень землетрясений на южной и средней Камчатке остается фоновым.
Кроме того, специалисты исследовали реки в окрестностях реки у Козельского полигона ядохимикатов, и выяснили, что он не имеет отношения гибели морских животных. Тем не менее, по словам Озерова, нужно исследовать влияние других полигонов.
"Мы не можем исключать вредное воздействие веществ, которые захоронены, например, в бухте Приливной и так далее. Я думаю, что необходимые исследования будут проведены в ближайшее время", — сказал ученый.
ЧП на пляже
Об изменении цвета воды на Халактырском пляже — популярном туристическом месте на Камчатке — первыми сообщили в конце сентября местные серферы. По их словам, после плавания у них опухали глаза, а на коже возникало раздражение.
Кроме того, местные жители обнаружили на пляже мертвых животных: морских звезд, морских ежей, осьминога, чаек.
Специалисты взяли пробы и выяснили, что содержание нефтепродуктов в воде превышено в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Местным жителям рекомендовали не посещать пляж. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".
На днях ученые Дальневосточного федерального университета обнаружили вдоль побережья к югу от Авачинской губы — от бухты Спасения до бухты Лиственничной — пятно загрязнения длиной около 40 километров. Анализы первых образов показали, что полоса вызвана цветением микроводорослей.
"В полученных образцах обнаружены микроводоросли вида Dinophysis Fortii. Это планктонная динофлагеллята, обитающая в водах океана вблизи Камчатки. <…> Распространяющаяся в прессе информация о сплошном загрязнении не подтверждается", — отметили в вузе.
При облете с воздуха ученым удалось определить несколько участков скопления водорослей шириной от 30 до 100 метров.
"С воздуха скопления этих водорослей мы определили, как пятна темно-зеленого цвета. В больших количествах они хорошо заметны. Сейчас мы проводим лабораторный анализ проб воды", — сказал заведующий лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов Кирилл Винников.
Кроме того, Кирилл Винников и его коллега Александр Семенченко обследовали морское дно севернее Петропавловска-Камчатского и собрали образцы планктона, воды, грунта и животных.
"Никаких следов техногенного загрязнения визуально не обнаружено, на поверхности воды встречаются птицы. Вода нормального цвета, найденные животные не пахнут, на грунте нет посторонних следов. Водолазы после погружения и команда после суток в море в полном порядке, без каких-либо симптомов", — написал в Facebook проректор ДВФУ Дмитрий Земцов.
По его словам, водолазы погружались на глубины от шести до 15 метров. Они отмечают, что в среднем на 100 метров дна встречается несколько десятков морских ежей, порядка пяти-десяти морских звезд, 30-50 хитонов, пять-десять раков-отшельников, до пяти букцинум и до десяти лоттий и акмей.
"Некоторые ежи побиты и потеряли иголки, часть животных ведет себя вяло. При этом встречается множество бурых водорослей без каких-либо следов воздействия. Крабы и раки-отшельники ведут себя активно. Ученые фиксируют, что без детального сравнения с историческими данными о населенности этой части акватории нельзя уверенно высказаться в пользу одной из гипотез происходящего", — добавил проректор.
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