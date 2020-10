https://ria.ru/20201010/pomosch-1578805967.html

Всемирный день хосписной и паллиативной помощи (World Hospice and Palliative Care Day) отмечается во вторую субботу октября. В 2020 году этот день приходится на РИА Новости, 10.10.2020

Всемирный день хосписной и паллиативной помощи (World Hospice and Palliative Care Day) отмечается во вторую субботу октября. В 2020 году этот день приходится на 10 октября. Инициатором его проведения является Всемирный альянс паллиативной помощи (The Worldwide Palliative Care Alliance, WPCA). В Альянс входят национальные и региональные организации, которые поддерживают развитие хосписной и паллиативной помощи во всем мире.Цели Всемирного дня хосписной и паллиативной помощи:– поделиться видением задач хосписной и паллиативной помощи во всем мире и создать условия для того, чтобы люди могли выразить свои мнения об этой проблеме;– повысить уровень информированности о медицинских, социальных и духовных потребностях людей, имеющих неизлечимые заболевания, и членов их семей;– сбор средств для поддержки и развития хосписной и паллиативной помощи в мире.В 2020 году тема Всемирного дня хосписной и паллиативной помощи: "Паллиативная помощь: моя забота, мое утешение" (Palliative Care: it's "My Care, My Comfort"). <a href="https://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/about" target="_blank">Тема</a> посвящена важности привлечения внимания общества к услугам паллиативной помощи. По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), паллиативная помощь является подходом, который улучшает качество жизни пациентов (взрослых и детей) и их семей, сталкивающихся с проблемами, сопутствующими опасным для жизни заболеваниям. Она предотвращает и облегчает страдания в результате раннего диагностирования, правильной оценки и лечения боли и решения других проблем, будь то физических, психосоциальных или духовных.Согласно данным ВОЗ, ежегодно в паллиативной медицинской помощи нуждаются 40 миллионов человек, 78% из которых проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. Во всем мире паллиативную медицинскую помощь получают сегодня лишь около 14% нуждающихся людей.Паллиативная медицинская помощь необходима при многих заболеваниях. Большинство нуждающихся в ней взрослых страдают такими хроническими заболеваниями, как сердечно-сосудистые (38,5%), рак (34%), хронические респираторные заболевания (10,3%), СПИД (5,7%) и диабет (4,6%).Паллиативная медицинская помощь может потребоваться при многих других нарушениях, в том числе почечной недостаточности, хронических заболеваниях печени, рассеянном склерозе, болезни Паркинсона, ревматоидном артрите, неврологических заболеваниях, деменции, врожденных нарушениях и туберкулезе с лекарственной устойчивостью.Паллиативная медицинская помощь особенно эффективна, когда к ней обращаются на раннем этапе болезни. Ее раннее оказание не только улучшает качество жизни пациентов, но и сокращает ненужную госпитализацию и использование медицинских служб.По данным обследования ВОЗ в отношении неинфекционных заболеваний, проведенного среди 194 государств-членов в 2019 году, финансирование паллиативной помощи было доступно в 68% стран, а охват половины нуждающихся в ней пациентов удалось обеспечить лишь в 40% стран.<a href="https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care" target="_blank">По мнению ВОЗ</a>, все население, независимо от уровня доходов, характера заболевания или возраста, должно иметь доступ к основным медицинским услугам, включая паллиативную медицинскую помощь.В Российской Федерации первые системные попытки по организации паллиативной и хосписной помощи были предприняты в 1991 году, когда приказом Минздрава РСФСР от 1 февраля 1991 года было предписано создание сети домов сестринского ухода и хосписов, отделений сестринского ухода в многопрофильных и специализированных больницах. Затем в соответствии с приказом Минздрава РФ от 31 июля 1991 года в составе Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена был организован <a href="http://medlan.samara.ru/sites/default/files/upload_files/upload_files/UKMP_2-2012.pdf" target="_blank">научно-методический центр</a> лечения хронического болевого синдрома у онкологических больных. Императивным импульсом к дальнейшему развитию стало введение Федеральным законом от 21 ноября 2011 года "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" нового вида медицинской помощи – "<a href="https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-razvitiya-palliativnoy-meditsinskoy-pomoschi-v-rossiyskoy-federatsii-ot-istorii-do-effektivnoy-sistemy" target="_blank">паллиативная медицинская помощь</a>". В 2019 и 2020 годах в закон были внесены изменения, коснувшиеся вопросов оказания паллиативной медицинской помощи.Паллиативная медицинская помощь, оказываемая как взрослым, так и детям, в соответствии с законом "представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания".Закон подразделяет паллиативную медицинскую помощь на паллиативную первичную медицинскую помощь (в том числе доврачебную и врачебную) и паллиативную специализированную медицинскую помощь.Паллиативная медицинская помощь оказывается в амбулаторных условиях, в том числе на дому, и в условиях дневного стационара, стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи. Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, осуществляют взаимодействие с родственниками и иными членами семьи пациента или законным представителем пациента, лицами, осуществляющими уход за пациентом, добровольцами (волонтерами), а также организациями социального обслуживания, религиозными организациями в том числе в целях предоставления такому пациенту социальных услуг, мер социальной защиты (поддержки), мер психологической поддержки и духовной помощи.При оказании паллиативной медицинской помощи пациенту предоставляются для использования на дому медицинские изделия, предназначенные для поддержания функций органов и систем организма человека. <a href="http://docs.cntd.ru/document/902312609" target="_blank">Перечень таких медицинских изделий</a> утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.В случае, если человек находится без сознания и рядом с ним нет родственников или законных представителей, то решение об оказании ему паллиативной помощи могут принять сами врачи – на врачебной комиссии, консилиуме или даже непосредственно <a href="http://duma.gov.ru/news/30067/" target="_blank">лечащий (дежурный) врач</a>. 1 июля 2019 года Минздрав и Минтруд разработали и утвердили Положение об организации паллиативной помощи. Согласно документу, пациенты получают государственную гарантию ряда своих прав и ускоренного получения полагающихся им социальных услуг – нуждающиеся в паллиативной помощи могут в кратчайшие сроки оформить инвалидность. Кроме того, паллиативные больные должны быть бесплатно обеспечены необходимыми медицинскими изделиями для использования в домашних условиях. Положение вводит принципиально <a href="https://ria.ru/20190701/1556068065.html" target="_blank">новые понятия</a> дневного стационара паллиативной помощи для взрослых и детей и респираторного центра для взрослых пациентов, нуждающихся в респираторной поддержке.В июле 2020 года была утверждена <a href="https://ria.ru/20200728/1575063406.html" target="_blank">дорожная карта</a> (план мероприятий) по повышению качества и доступности паллиативной помощи. Дорожная карта, рассчитанная до 2024 года, позволит улучшить качество жизни нуждающихся в паллиативной помощи. В частности, документ расширил номенклатуру лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, используемых при лечении болевого синдрома у взрослых и детей. Дорожная карта предусматривает развитие отдельных направлений оказания паллиативной медицинской помощи – в перинатальном и неонатальном периодах, в детском возрасте, гражданам без регистрации по месту пребывания, иностранным гражданам, гражданам во время отбывания наказания в местах лишения свободы и др. Документ также включает развитие инфраструктуры для оказания паллиативной медицинской помощи и обучение медицинских работников, медицинских психологов, специалистов по социальной работе и социальных работников. Дорожная карта предусматривает оказание паллиативной помощи 60% нуждающимся в 2020 году, <a href="http://docs.cntd.ru/document/565476564" target="_blank">90 % — в 2024 году</a>.1 декабря 2019 года в России открылась первая выездная медицинская паллиативная служба. Паллиативную помощь пациенты могут получить в кругу родных и близких на дому с доставкой необходимого оборудования и препаратов. С появлением <a href="https://ria.ru/20191201/1561779133.html" target="_blank">выездных служб</a> врач или медсестра приезжают домой к нуждающемуся по индивидуальному графику. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

