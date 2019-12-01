В Новой Москве открылась первая выездная паллиативная служба

"Мы делаем упор на развитие модели "хоспис на дому". Сейчас в Москве действуют десять выездных служб паллиативной помощи для взрослых и три выездные службы для детей. На дому наблюдается более семи тысяч пациентов единовременно, и раньше медикам приходилось тратить по полтора-два часа только на дорогу. Новая вороновская выездная служба сокращает радиус этого района до пяти километров, и, следовательно, высвобождается время, а значит, увеличивается количество визитов, то есть серьезно повышается доступность и качество оказания паллиативной помощи", — рассказала главный врач Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Татьяна Кравченко.
"Планируется, что до конца 2020 года будет запущено еще шесть выездных служб, каждая из которых будет состоять из 17 специалистов. Всего вместе со средним и младшим медицинским персоналом в них будут работать 102 специалиста", — отметила Татьяна Кравченко.