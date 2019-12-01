В Новой Москве открылась первая выездная паллиативная служба

"Мы делаем упор на развитие модели "хоспис на дому". Сейчас в Москве действуют десять выездных служб паллиативной помощи для взрослых и три выездные службы для детей. На дому наблюдается более семи тысяч пациентов единовременно, и раньше медикам приходилось тратить по полтора-два часа только на дорогу. Новая вороновская выездная служба сокращает радиус этого района до пяти километров, и, следовательно, высвобождается время, а значит, увеличивается количество визитов, то есть серьезно повышается доступность и качество оказания паллиативной помощи", — рассказала главный врач Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Татьяна Кравченко.

Раньше паллиативную помощь можно было получать стационарно в хосписах и амбулаторно — в кабинетах паллиативной медицинской помощи, а также в патронажных кабинетах при поликлиниках, где врачи вели прием и оказывали консультативную помощь. Теперь паллиативную помощь пациенты смогут получить в кругу родных и близких на дому с доставкой необходимого оборудования и препаратов. С появлением выездных служб врач или медсестра будут приезжать домой к пациенту по индивидуальному графику. Кроме того, пациенты смогут получить на дому необходимые рецепты, в том числе на сильнодействующие препараты.