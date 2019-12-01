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РИА Новости

В Новой Москве открылась первая выездная паллиативная служба

08:00 01.12.2019 (обновлено: 17:04 01.12.2019)
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© РИА Новости / Павел ЛьвовМедицинская сестра в коридоре отделения паллиативной помощи
Медицинская сестра в коридоре отделения паллиативной помощи
© РИА Новости / Павел Львов
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Мультидисциплинарная команда будет работать при Вороновской городской больнице на базе Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, сообщается на портале столичной мэрии.

"Мы делаем упор на развитие модели "хоспис на дому". Сейчас в Москве действуют десять выездных служб паллиативной помощи для взрослых и три выездные службы для детей. На дому наблюдается более семи тысяч пациентов единовременно, и раньше медикам приходилось тратить по полтора-два часа только на дорогу. Новая вороновская выездная служба сокращает радиус этого района до пяти километров, и, следовательно, высвобождается время, а значит, увеличивается количество визитов, то есть серьезно повышается доступность и качество оказания паллиативной помощи", — рассказала главный врач Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Татьяна Кравченко.

Раньше паллиативную помощь можно было получать стационарно в хосписах и амбулаторно — в кабинетах паллиативной медицинской помощи, а также в патронажных кабинетах при поликлиниках, где врачи вели прием и оказывали консультативную помощь. Теперь паллиативную помощь пациенты смогут получить в кругу родных и близких на дому с доставкой необходимого оборудования и препаратов. С появлением выездных служб врач или медсестра будут приезжать домой к пациенту по индивидуальному графику. Кроме того, пациенты смогут получить на дому необходимые рецепты, в том числе на сильнодействующие препараты.
В команду выездной службы, помимо врачей, вошли социальные работники, которые консультируют родственников, помогают в оформлении инвалидности и получении лекарств, медпрепаратов, медицинских приспособлений, например инвалидных колясок.

"Планируется, что до конца 2020 года будет запущено еще шесть выездных служб, каждая из которых будет состоять из 17 специалистов. Всего вместе со средним и младшим медицинским персоналом в них будут работать 102 специалиста", — отметила Татьяна Кравченко.

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