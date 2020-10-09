https://ria.ru/20201009/karabakh-1579042178.html

Глава МИД Азербайджана прилетел в Москву на консультации по Карабаху

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прилетел в Москву на консультации по ситуации в Нагорном Карабахе, следует из данных сервиса Flight Radar. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T15:14

2020-10-09T15:14

2020-10-09T15:14

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

мид азербайджана

владимир путин

нагорно-карабахская республика

москва

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> Джейхун Байрамов прилетел в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> на консультации по ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, следует из данных сервиса <a href="https://www.flightradar24.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Flight Radar</a>.По информации сервиса, самолет с главой <a href="http://ria.ru/organization_MID_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">МИД Азербайджана</a> прибыл в Москву.Пресс-служба Кремля сообщала, что президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> пригласил в Россию глав МИД <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и Азербайджана 9 октября на консультации по ситуации в Карабахе. Позднее МИД РФ проинформировал, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> подтвердили участие в консультациях.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201009/karabakh-1579030228.html

нагорно-карабахская республика

москва

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, мид азербайджана, владимир путин, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире