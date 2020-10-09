https://ria.ru/20201009/karabakh-1578986778.html

В Баку подтвердили участие главы МИД в консультациях по Карабаху в Москве

МИД Азербайджана подтвердил, что глава ведомства Джейхун Байрамов посетит в пятницу Москву для консультаций по Нагорному Карабаху. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T11:43

2020-10-09T11:43

2020-10-09T11:43

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

мид азербайджана

нагорно-карабахская республика

москва

сша

в мире

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<strong>БАКУ, 9 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">МИД Азербайджана</a> подтвердил, что глава ведомства Джейхун Байрамов посетит в пятницу <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> для консультаций по <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорному Карабаху</a>.Ранее МИД России сообщил, что трехстронние консультации <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и РФ по Карабаху на уровне глав МИД пройдут в пятницу в Москве."Восьмого октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с сопредседателями Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеве</a>, где позиция Азербайджана по урегулированию конфликта была доведена до сведения противоположной стороны. В связи с инициативой российской стороны министр Джейхун Байрамов 9 октября текущего года посетит Москву с рабочим визитом", - сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201009/kosachev-1578973819.html

нагорно-карабахская республика

москва

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, мид азербайджана, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире