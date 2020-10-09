https://ria.ru/20201009/karabakh-1578951720.html

Азербайджан заявил об ожесточенных боях в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщает об ожесточенных боях на линии соприкосновения в Карабахе ночью и утром. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T08:48

2020-10-09T08:48

2020-10-09T09:09

обсе

т-72 "урал"

нагорно-карабахская республика

сша

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

нагорный карабах

в мире

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<strong>БАКУ, 9 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> сообщает об ожесточенных боях на линии соприкосновения в Карабахе ночью и утром."Начиная со второй половины дня 8 октября и до утра 9 октября, и в течение ночи продолжались напряженные бои по всему фронту. Подразделения азербайджанской армии, нанося огневые удары по врагу в важных направлениях, полностью ограничили его боевую деятельность и решительно пресекли активность. В результате принятых мер потеряны управление и взаимодействие между вражескими войсками, между подразделениями возник хаос, нарушена дисциплина личного состава, массовое отступление от боевых позиций", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.По данным ведомства, "в ходе вчерашних военных операций в результате обстрела со стороны азербайджанской армии было разрушено здание штаба 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении"."В результате находившийся в здании начальник штаба 10-й дивизии полковник Самвел Григорян был тяжело ранен, начальник артиллерии полка полковник-лейтенант Арман Дермеян и большое количество военнослужащих были уничтожены", - заявили в Минобороны.Кроме того, в ведомстве утверждают, что эвакуируется личный состав воинских частей ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, потерпевший большие потери в результате обстрела Ханкенди со стороны азербайджанских войск. Как сообщает пресс-служба, в четверг в целом было уничтожено 13 танков <a href="http://ria.ru/product_T_72_Ural/" target="_blank" data-auto="true">Т-72</a>, 2 БТР, четыре единицы реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", две единицы самоходной артиллерийской установки 2С3 "Акация", три гаубицы Д-30, две радарные системы и большое количество автомобильной техники.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201008/putin-1578936544.html

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нагорно-карабахская республика

сша

армения

нагорный карабах

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, т-72 "урал", нагорно-карабахская республика, сша, армения, минобороны азербайджана, нагорный карабах, в мире