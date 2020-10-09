https://ria.ru/20201009/aliev-1579065076.html

Алиев заявил, что статус-кво по Карабаху больше не существует

Статус-кво в Нагорном Карабахе больше не существует, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T16:42

2020-10-09T16:42

2020-10-09T17:45

ильхам алиев

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

баку

в мире

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<strong>БАКУ, 9 окт — РИА Новости.</strong> Статус-кво в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> больше не существует, заявил президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a>."Я изменил статус-кво. Там, на поле боя. Нет больше статус-кво", — сказал он во время обращения к нации.Глава государства отметил, что Баку дает Еревану "последний шанс" вернуться к формату переговоров и вывести войска из региона. Он добавил, что сейчас в Карабахе идут бои во всех направлениях, а Вооруженные силы Азербайджана "укрепляют свои позиции". "Мы принуждаем оккупанта, агрессора к миру. Мы им показали, что и на поле боя, и за столом переговоров побеждаем мы. Они увидели нашу силу, нашу волю. Ни одна сила не сможет свернуть нас с нашего верного пути. Ни одна страна не может оказать влияния на нашу волю", — подчеркнул Алиев.Как указал азербайджанский лидер, Ереван должен выполнить резолюции Совбеза ООН по Карабаху и вывести оттуда свои войска.При этом Алиев не согласился с тезизом о том, что конфликт не имеет военного решения."Около 30 лет велись переговоры. Был сдвиг? Нам вернули хотя бы сантиметр наших земель? <...> Нет", — пояснил он.По словам Алиева, вопрос решается "именно военным путем", а "затем политическим".Говоря о проходящих в Москве консультациях, президент заявил, что если глава армянского МИД Зограб Мнацаканян назовет Карабах частью Армении, то о переговорах "не может быть и речи"."Я об этом говорил, и никто нас не заставит", — добавил Алиев.При этом глава Азербайджана отметил, что сегодняшняя встреча в Москве должна "прояснить многое" и определить базовые принципы разрешения конфликта.Сейчас в Москве проходят переговоры министров иностранных дел России, Армении Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank">Сергея Лаврова</a>, <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank">Зограба Мнацаканяна</a> и Джейхуна Байрамова по ситуации в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Накануне для проведения консультаций дипломатов в Россию пригласил президент Владимир Путин. Глава государства также призвал участников конфликта прекратить военные действия, чтобы провести обмен пленными и телами погибших.Обострение конфликтаСтолкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населенияСитуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>). В свою очередь, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>.Главы России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> — сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по Карабаху — призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Лидеры осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

https://ria.ru/20201006/karabakh-1578295415.html

Eugene Citizen Что он несёт? Что у него происходит? Надо его от Турок отлучать а то прям османскую заразу подцепил 797

Rbtm Уважайте нашего главнокомандующего!!! Когда последний армянский солдат покинут наши земли тогда и будет Мир!!! 253

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баку

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, баку, в мире