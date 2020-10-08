https://ria.ru/20201008/sobor-1578814218.html

В Армении заявили об ударе Азербайджана по собору в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по главному храму карабахского города Шуши – Казанчецоц, сообщили в действующем при правительстве Армении Армянском... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T13:11

2020-10-08T13:11

2020-10-08T14:11

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

религия

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<strong>ЕРЕВАН, 8 окт – РИА Новости.</strong> Вооруженные силы <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> нанесли удар по главному храму карабахского города Шуши – Казанчецоц, сообщили в действующем при правительстве <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Армянском едином информационном центре."Враг ударил по символу Шуши – церкви Казанчецоц, которая была восстановлена после войны 90-х годов", - говорится на странице центра в Facebook.Армянский собор Христа Всеспасителя Казанчецоц был построен в Шуши в XIX веке и отреставрирован в 90-х годах XX века.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

Апорт Апсыкьян Для криворуких армянских террористов, разбомбивших этой ночью свою же танковую колонну, все средства хороши - упорно и цинично пытаются спекулировать на гуманности и одновременно разжигают расизм и межконфессиональную рознь. 35

gulnar gasanova Пусть Карабах расскажет о стертых с лица земли мечетях! Где они? 33

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нагорно-карабахская республика

сша

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, иисус христос, новости - религия и мировоззрение, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире