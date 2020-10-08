https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578786444.html

В России выявили 11 493 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировали 11 493 случая COVID-19, умер 191 человек, выписались 7054, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T11:32

2020-10-08T11:32

2020-10-08T12:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577782466_0:151:3372:2048_1400x0_80_0_0_597231be48f35da3f19409fea3a55082.jpg

<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в России зафиксировали 11 493 случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a>, умер 191 человек, выписались 7054, сообщили в оперативном штабе. Темп прироста держится на уровне 0,9% (шестое место в мире), у четверти нет симптомов.Больше всего новых пациентов в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> (3323; днем ранее было 3229), <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> (461) и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> (433); меньше всего — в Чечне (четыре), на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a> (два) и Ненецком автономном округе (один). Накануне сообщалось об 11 115 заболевших, 202 скончавшихся и 6699 поправившихся. Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 260 112 человек, из них более 22 тысяч погибли, свыше миллиона вылечились.Во всем мире, по подсчетам <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/">ВОЗ</a>, число заболевших COVID-19 приближается к 36 миллионам, как минимум миллион из них скончались. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике <a href="http://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa/" target="_blank" data-auto="true">Университета Джонса Хопкинса</a>, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/">Соединенные Штаты Америки</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилия</a>.Россия остается на четвертой строчке, опережая <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank" data-auto="true">Колумбию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Argentina/" target="_blank" data-auto="true">Аргентину</a>, <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испанию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Peru/" target="_blank" data-auto="true">Перу</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексику</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank" data-auto="true">ЮАР</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> и <a href="http://ria.ru/location_Chile/" target="_blank" data-auto="true">Чили</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

Я В ТАНКЕ а попробуйте, не публиковать эти данные. скоро, мы все забудем, что он есть. те, кому нужно и так найдут 46

Максим Буланов А в Китае уже больше двух месяцев Ноль!!!! А населения в 10 раз больше и как многие считают не самые лучшие условия для жизни и медицина!!! Ноль!!! 33

27

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество