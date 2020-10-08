В России выявили 11 493 новых случая заражения коронавирусом
Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.
Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.
За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.
За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.
Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.
Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.
Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.
Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.
Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.
Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.
Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.
Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.
Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.
Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.
Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.
Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.
За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.
За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.
В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.
В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.
Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.
Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.
Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.
Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.
Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.
За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.
Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.
Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.
Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.
Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.
Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.
Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.
За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.
В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.
Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.
Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.