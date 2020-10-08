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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578786444.html
В России выявили 11 493 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России зафиксировали 11 493 случая COVID-19, умер 191 человек, выписались 7054, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:32
2020-10-08T12:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в России зафиксировали 11 493 случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a>, умер 191 человек, выписались 7054, сообщили в оперативном штабе. Темп прироста держится на уровне 0,9% (шестое место в мире), у четверти нет симптомов.Больше всего новых пациентов в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> (3323; днем ранее было 3229), <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> (461) и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> (433); меньше всего — в Чечне (четыре), на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a> (два) и Ненецком автономном округе (один). Накануне сообщалось об 11 115 заболевших, 202 скончавшихся и 6699 поправившихся. Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 260 112 человек, из них более 22 тысяч погибли, свыше миллиона вылечились.Во всем мире, по подсчетам <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/">ВОЗ</a>, число заболевших COVID-19 приближается к 36 миллионам, как минимум миллион из них скончались. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике <a href="http://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa/" target="_blank" data-auto="true">Университета Джонса Хопкинса</a>, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/">Соединенные Штаты Америки</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилия</a>.Россия остается на четвертой строчке, опережая <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank" data-auto="true">Колумбию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Argentina/" target="_blank" data-auto="true">Аргентину</a>, <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испанию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Peru/" target="_blank" data-auto="true">Перу</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексику</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank" data-auto="true">ЮАР</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> и <a href="http://ria.ru/location_Chile/" target="_blank" data-auto="true">Чили</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
а попробуйте, не публиковать эти данные. скоро, мы все забудем, что он есть. те, кому нужно и так найдут
46
А в Китае уже больше двух месяцев Ноль!!!! А населения в 10 раз больше и как многие считают не самые лучшие условия для жизни и медицина!!! Ноль!!!
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 11 493 новых случая заражения коронавирусом

11:32 08.10.2020 (обновлено: 12:54 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи у больницы в Коммунарке
Машины скорой помощи у больницы в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. За минувшие сутки в России зафиксировали 11 493 случая COVID-19, умер 191 человек, выписались 7054, сообщили в оперативном штабе.
Темп прироста держится на уровне 0,9% (шестое место в мире), у четверти нет симптомов.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Больше всего новых пациентов в Москве (3323; днем ранее было 3229), Санкт-Петербурге (461) и Подмосковье (433); меньше всего — в Чечне (четыре), на Чукотке (два) и Ненецком автономном округе (один).
Накануне сообщалось об 11 115 заболевших, 202 скончавшихся и 6699 поправившихся. Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 260 112 человек, из них более 22 тысяч погибли, свыше миллиона вылечились.
От метро до стадиона: рейды по соблюдению масочного режима в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.

Сотрудник Роспотребнадзора совершает рейд по проверке соблюдения масочного режима на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Динамо (Москва)
1 из 12

Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.

Сотрудница Роспотребнадзора совершает рейд по проверке соблюдения масочного режима на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Динамо (Москва)
2 из 12

За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.

Сотрудники Роспотребнадзора совершают рейд по проверке соблюдения масочного режима на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Динамо (Москва)
3 из 12

Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.

Сотрудница Роспотребнадзора совершает рейд по проверке соблюдения масочного режима на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Динамо (Москва)
4 из 12

Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.

Проверка масочного режима в московском метро
5 из 12

Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.

Пассажиры на станции метро Пражская в Москве, где проводится проверка масочного режима
6 из 12

Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.

Пассажиры в вестибюле станции метро Пражская в Москве, где проводится проверка масочного режима
7 из 12

Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.

Сотрудница Московского метрополитена выписывает штраф пассажиру за несоблюдение масочного режима
8 из 12

Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.

Рейд по проверке соблюдения перчаточно-масочного режима в отделении Райффайзенбанка в Москве
9 из 12

За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.

Сотрудники объединения административно-технических инспекций города Москвы во время рейда по проверке перчаточно-масочного режима в отделении Райффайзенбанка в Москве
10 из 12

В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.

Информационная табличка у банкомата в отделении Райффайзенбанка в Москве
11 из 12

Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.

Рейд по проверке соблюдения перчаточно-масочного режима в отделении Райффайзенбанка в Москве
12 из 12

Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 12

Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
2 из 12

За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
3 из 12

Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
4 из 12

Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
5 из 12

Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 12

Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 12

Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
9 из 12

За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 12

В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
11 из 12

Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
12 из 12

Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Во всем мире, по подсчетам ВОЗ, число заболевших COVID-19 приближается к 36 миллионам, как минимум миллион из них скончались. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки, Индия и Бразилия.
Россия остается на четвертой строчке, опережая Колумбию, Аргентину, Испанию, Перу, Мексику, Францию, ЮАР, Великобританию, Иран и Чили.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
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