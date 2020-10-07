https://ria.ru/20201007/reyd-1578583194.html

От метро до стадиона: рейды по соблюдению масочного режима в Москве

В Москве каждый день проводят рейды по соблюдению мер эпидемиологической безопасности в общественных местах. Проверки соблюдения масочного режима на стадионах,... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T15:00

2020-10-07T15:00

2020-10-07T15:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

московский метрополитен

фото

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В Москве каждый день проводят рейды по соблюдению мер эпидемиологической безопасности в общественных местах. Проверки соблюдения масочного режима на стадионах, в метро и офисах — в фотоленте Ria.ru.

Dm Pav Правильно делают, а то у нас одни врачи. Кто-то не верит в коронавирус до сих пор, кому-то власти должны маски покупать. Когда полежите сами или ваш ребенок с пневмонией при смерти, будете даже форточку боятся открыть. 14

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, московский метрополитен, фото, фото