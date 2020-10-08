https://ria.ru/20201008/kim-shreder-1578852830.html

Жена Шредера обвинила Bild в клевете и травле после интервью Навального

Супруга экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера Со Ен Ким-Шредер обвинила газету Bild в травле и клевете после публикации интервью Алексея Навального, в котором он... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T15:39

2020-10-08T15:39

2020-10-08T17:39

bild

алексей навальный

герхард шредер

берлин (город)

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<strong>БЕРЛИН, 8 окт — РИА Новости.</strong> Супруга экс-канцлера ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Gerkhard_SHreder/" target="_blank" data-auto="true">Герхарда Шредера</a> Со Ен Ким-Шредер обвинила газету <a href="https://www.bild.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bild </a> в травле и клевете после публикации интервью <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, в котором он раскритиковал немецкого политика.Ранее Навальный в беседе с журналистами Bild обвинил Шредера, который занимает пост председателя совета директоров "<a href="http://ria.ru/organization_Rosneft/" target="_blank" data-auto="true">Роснефти</a>" и возглавляет комитет акционеров Nord Stream AG, в получении "тайных платежей" от российских властей. Оппозиционер не предоставил никаких доказательств, отметив, что это его личное мнение. После этого экс-канцлер заявил, что подаст в суд на медиаконцерн Axel Springer SE, в который входит издание. При этом Шредер заявил, что понимает "личную ситуацию" Навального, а произошедшее с ним должно быть "транспарентно прояснено" российскими ведомствами.Комментируя ситуацию Bild, супруга немецкого политика подчеркнула, что интервью с Навальным оскорбляет не только Шредера, но и ее саму."Я из <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Кореи</a>. Мы добились в ней демократии и правового государства. <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> моя вторая родина с настоящей демократией, а это значит, что люди могут придерживаться разных взглядов и публично четко их высказывать. Но то, что устроила медиакорпорция Springer с моим мужем, не демократия и свобода мнений, а скорее клевета и травля", — написала Ким-Шредер в Instagram.Она добавила, что "возмущена и расстроена" случившимся. Ким-Шредер также выразила сожаление по поводу того, что другие уважаемые СМИ распространяют заявления Навального из интервью.Навальному 20 августа стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер приземлился в Омске, где блогера экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, однако ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже оппозиционера перевезли в клинику "Шарите" в Берлине, где 7 сентября он пришел в себя после трех недель комы. Сейчас Навальный восстанавливается, 23 сентября его выписали из стационара.Власти ФРГ заявляли, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок" (это подтвердили лаборатории Швеции и Франции). При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к субстанции. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.Во вторник ОЗХО подтвердила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, которое, однако, не значится в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank">Александр Шульгин</a> заявил, что Москве не в чем оправдываться, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО.

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578845360.html

https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578753301.html

Ольга Занкова леша теперь и в Германии начал бороться с коррупцией? 83

Иван Широн Это не Россия Лёша, там быстро тебя на место исками поставят))) 71

12

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

bild, алексей навальный, герхард шредер, берлин (город)