Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201007/sarkisyan-1578667563.html
Саркисян назвал чушью заявления Баку о курдских боевиках
Президент Армении Армен Саркисян назвал чушью заявления Баку о присутствии в стране курдских боевиков. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T16:57
2020-10-07T16:57
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
армен саркисян
обсе
нагорно-карабахская республика
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151550/33/1515503393_0:13:2889:1638_1400x0_80_0_0_dbfbd2ba244b93ecaf355b478ab462bb.jpg
<strong>ЕРЕВАН, 7 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Armen_Sarkisjan/" target="_blank" data-auto="true">Армен Саркисян</a> назвал чушью заявления <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> о присутствии в стране курдских боевиков.Ранее служба госбезопасности <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявила, что якобы перехватила переговоры наемников, участвовавших в боевых действиях на линии соприкосновения в Карабахе. В ведомстве утверждали, что осуществили "радиоперехват переговоров террористов, причастных к РПК (Рабочая партия <a href="http://ria.ru/location_Kurdistan/" target="_blank" data-auto="true">Курдистана</a> – ред.) и принимающих участие в боевых действиях на территории Азербайджана"."Утверждения о том, что в республике есть курдские боевики, принадлежащие какой-то партии, – абсолютна чушь. Пусть кто-то покажет хотя бы одного человека", - сказал президент в ходе встречи с российскими журналистами.По его словам в Армении проживают как курды, так и езиды. "Но это граждане Армении", - сказал он.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
2
нагорно-карабахская республика
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151550/33/1515503393_158:0:2889:2048_1400x0_80_0_0_28f4a4f707332d7669f543b8b8c7e217.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армен саркисян, обсе, нагорно-карабахская республика, армения, в мире

Саркисян назвал чушью заявления Баку о курдских боевиках

16:57 07.10.2020
 
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян
Президент Армении Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 7 окт – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян назвал чушью заявления Баку о присутствии в стране курдских боевиков.
Ранее служба госбезопасности Азербайджана заявила, что якобы перехватила переговоры наемников, участвовавших в боевых действиях на линии соприкосновения в Карабахе. В ведомстве утверждали, что осуществили "радиоперехват переговоров террористов, причастных к РПК (Рабочая партия Курдистана – ред.) и принимающих участие в боевых действиях на территории Азербайджана".
"Утверждения о том, что в республике есть курдские боевики, принадлежащие какой-то партии, – абсолютна чушь. Пусть кто-то покажет хотя бы одного человека", - сказал президент в ходе встречи с российскими журналистами.
По его словам в Армении проживают как курды, так и езиды. "Но это граждане Армении", - сказал он.
Мужчина у хозяйственной постройки, разрушенной в результате обстрела общины Иванян Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Еще одна Сирия. К чему приведет война в Карабахе
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Осколки мирной жизни: последствия обстрелов в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

Реактивный снаряд системы Смерч на территории общины Иванян Нагорного Карабаха
1 из 10

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

Мужчина у хозяйственной постройки, разрушенной в результате обстрела общины Иванян Нагорного Карабаха
2 из 10

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

Поврежденный дом и автомобиль в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
3 из 10

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

Женщина показывает выбитые окна в результате обстрелов общины Иванян Нагорного Карабаха
4 из 10

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

Реактивный снаряд системы Смерч на территории общины Иванян Нагорного Карабаха
5 из 10

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Одна из ракет попала в жилой дом.

Поврежденный дом и автомобиль в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
6 из 10

Одна из ракет попала в жилой дом.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

Мужчина показывает дом, поврежденный в результате обстрела по общине Иванян Нагорного Карабаха
7 из 10

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

Поврежденный дом в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
8 из 10

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

Ситуация в Нагорном Карабахе
9 из 10

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

Поврежденная крыша в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха.
10 из 10

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

© РИА Новости / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
1 из 10

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
2 из 10

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
3 из 10

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 10

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
5 из 10

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
6 из 10

Одна из ракет попала в жилой дом.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
7 из 10

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
8 из 10

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
9 из 10

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
10 из 10

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

© РИА Новости / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
Обсудить2
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАрмен СаркисянОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Эксперт объяснил, как прочитать в WhatsApp стертое собеседником сообщение
02:08О чем говорят сны? Психолог рассказала о тайнах сновидений
02:06Два человека пострадали при взрыве бомбы в сирийском городе Деръа
01:41В городе Деръа на юго-западе Сирии прогремел взрыв
01:35На Украине высмеяли хату на колесах, напомнив о "Суперджетах" в России
01:14Трамп пообещал, что Китай "заплатит" за распространение коронавируса
01:11Шредер намерен "юридически" преследовать Bild за интервью с Навальным
00:55В центре Степанакерта гремят взрывы
00:51Британия намерена добиться санкций из-за ситуации вокруг Навального
00:42В Баку заявили о гибели 30 мирных жителей в конфликте в Карабахе
00:40Журналист заявил, что обнаружил в Азербайджане истребители F-16
00:30Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило пять миллионов
23:50Мосгорздрав: пациент получает результаты тестов на COVID-19 за три дня
23:37Ученые не подтвердили версию с утечкой ракетного топлива на Камчатке
23:26Нидерланды поддержат возможные санкции против России по делу Навального
23:25Девушка решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
23:10Российские туристы пожаловались на "ограничения в правах" в Турции
23:09Зиничев провел заседание оперштаба по ЧП в Рязанской области
23:07В Москве впервые с июня умерли более 50 пациентов с коронавирусом
22:59О'Брайен заявил, что позиции США и России по Нагорному Карабаху совпадают
Лента новостейМолния