https://ria.ru/20201007/sarkisyan-1578667563.html

Саркисян назвал чушью заявления Баку о курдских боевиках

Президент Армении Армен Саркисян назвал чушью заявления Баку о присутствии в стране курдских боевиков. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T16:57

2020-10-07T16:57

2020-10-07T16:57

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

армен саркисян

обсе

нагорно-карабахская республика

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 7 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Armen_Sarkisjan/" target="_blank" data-auto="true">Армен Саркисян</a> назвал чушью заявления <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> о присутствии в стране курдских боевиков.Ранее служба госбезопасности <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявила, что якобы перехватила переговоры наемников, участвовавших в боевых действиях на линии соприкосновения в Карабахе. В ведомстве утверждали, что осуществили "радиоперехват переговоров террористов, причастных к РПК (Рабочая партия <a href="http://ria.ru/location_Kurdistan/" target="_blank" data-auto="true">Курдистана</a> – ред.) и принимающих участие в боевых действиях на территории Азербайджана"."Утверждения о том, что в республике есть курдские боевики, принадлежащие какой-то партии, – абсолютна чушь. Пусть кто-то покажет хотя бы одного человека", - сказал президент в ходе встречи с российскими журналистами.По его словам в Армении проживают как курды, так и езиды. "Но это граждане Армении", - сказал он.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

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нагорно-карабахская республика

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армен саркисян, обсе, нагорно-карабахская республика, армения, в мире