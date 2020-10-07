https://ria.ru/20201007/putin-1578534805.html

Путин отмечает 68-летие

Президент России Владимир Путин в среду отмечает 68-й день рождения. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T00:12

2020-10-07T00:12

2020-10-07T07:35

россия

валентина матвиенко

сильвио берлускони

си цзиньпин

владимир путин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в среду отмечает 68-й день рождения.Как сообщил накануне его пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, первую половину дня глава государства посвятит работе по внутренней повестке и международным телефонным разговорам - их запланировано больше десятка. Остаток дня Путин по традиции проведет с друзьями, родными и близкими.От Бали до ТайгиВ рабочем кабинете Путин проводит этот день не всегда - к примеру, в 2013 году он встречал свой 61-й день рождения на саммите АТЭС на Бали. Тогдашний президент <a href="http://ria.ru/location_Indonesia/" target="_blank" data-auto="true">Индонезии</a> Сусило Бамбанг спел российскому лидеру песню Happy Birthday to You, аккомпанируя себе на гитаре, а другие участники рабочего заседания подпевали. Тогда же премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> подарил Путину саке, а китайский лидер - торт.В 2015 году Путин символично забросил семь шайб 7 октября, играя на льду арены "Шайба" в Сочи в составе команды "<a href="http://ria.ru/organization_Zvezdy_NKHL/" target="_blank" data-auto="true">Звезды НХЛ</a>". Она победила сборную <a href="http://ria.ru/organization_Nochnaja_khokkejjnaja_liga_2/" target="_blank" data-auto="true">Ночной хоккейной лиги</a> со счетом 15:10.В 2014 году президент России предпочел взять выходной и отправиться в сибирскую тайгу - отдохнуть и провести время на природе. По словам Путина, он прошел по горам почти девять километров.В прошлом году, как рассказывал Песков, глава государства проводил день рождения с родными и близкими, а днями ранее побывал в сибирской тайге, где "наслаждался осенней природой".Находясь в должности президента и премьера, уроженец Ленинграда Путин несколько раз праздновал день рождения в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>. В 2012 году он в кругу родных и близких в северной столице встретил 60-летие, в 2010-м участвовал в совещании по реализации программ развития федеральных университетов и встрече с активом Ленинградской федерации профсоюзов, в 2008-м посетил сессию генассамблеи <a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnaja_organizacija_ugolovnojj_policii/" target="_blank" data-auto="true">Интерпола</a> и принял участие в презентации фильма о дзюдо.Гости, встречи и подаркиВ 2017 году на день Рождения к Путину в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank">Сочи </a>прилетал экс-лидер Италии <a href="http://ria.ru/person_Silvio_Berluskoni/" target="_blank" data-auto="true">Сильвио Берлускони</a> - их связывают давние дружеские отношения. В подарок российский лидер получил вышитое покрывало, на котором изображено рукопожатие двух политиков на фоне известных достопримечательностей России и Италии — собора Василия Блаженного и Колизея.Берлускони приезжал к своему другу и в 2018 году - свидетельством тому стали его фотографии на черноморском побережье, которые он опубликовал в соцсетях 7 октября.Один из своих дней рождения Путин встречал в компании лидера Китая <a href="http://ria.ru/person_Si_Czinpin/" target="_blank" data-auto="true">Си Цзиньпина</a>. "Не буду скрывать, выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу", — рассказывал российский президент.В 2005 году Путин 7 октября встретился с лидерами Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана в рамках саммита Организации "Центрально-Азиатское сотрудничество" (ОЦАС), провел переговоры с канцлером ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Gerkhard_SHreder/" target="_blank" data-auto="true">Герхардом Шредером</a>.Также в день рождения Путин присутствовал в Петербурге или <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> в 2000 году (деловая встреча с президентом Всемирного банка Джеймсом Вулфенсоном, посещение Мариинского театра), в 2003-м (встреча с избранным губернатором города <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентиной Матвиенко</a> и деятелями искусства), 2004-м и 2006-м.В 2002 году 50-летие глава государства отпраздновал в <a href="http://ria.ru/location_Chisinau/" target="_blank" data-auto="true">Кишиневе</a>, где принимал участие в саммите <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, а затем отправился в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> и дал ужин для членов правительства РФ, руководства Федерального собрания, высших судебных органов, прокуратуры, силовых ведомств, высших военачальников.В 2001 году он отпраздновал 49-летие с семьей в подмосковной резиденции в Ново-Огарево, в 2011 году в 59-й день рождения премьер-министр Путин выступил в Москве на совещании по вопросам оборонно-промышленного комплекса. В 2009 году в свой день рождения Путин провел встречу с ведущими российскими писателями в Государственном музее А.С. Пушкина в Москве.Одними из самых необычных подарков, которые Путин получал на день рождения, были двухмесячный уссурийский тигренок, переданный затем в геленджикский "Сафари-парк", копия шапки Мономаха и живой крокодил. По словам Пескова, традиционно большая часть подарков направляется в библиотеку президента и хранится там, но некоторые подарки от знакомых и друзей Путин оставляет себе.

https://ria.ru/20201006/putin-1578484664.html

https://ria.ru/20201006/neozhidanno-1578514478.html

https://ria.ru/20201006/pravitelstvo-1578522625.html

владимир Путин лучший президент. Он будет править до 2036 года и это хорошо. Мнение малочисленных сторонников Навального насчет этого не имеет совершенно никакого значения. 253

Tatyana Miloserdova Долгих лет счастливой и здоровой жизни! 243

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россия

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валентина матвиенко, сильвио берлускони, си цзиньпин, владимир путин, москва, общество