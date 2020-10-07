https://ria.ru/20201007/pashinyan-1578544631.html

Пашинян заявил о готовности Армении пойти на уступки в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался об условии, при котором Ереван готов пойти на компромисс в ситуации вокруг Нагорного Карабаха. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T06:08

2020-10-07T06:08

2020-10-07T06:08

россия

никол пашинян

обсе

нагорный карабах

сергей лавров

дмитрий песков

владимир путин

нагорно-карабахская республика

ереван

сша

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Премьер-министр Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> высказался об условии, при котором <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> готов пойти на компромисс в ситуации вокруг <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a>.В беседе с агентством <a href="https://www.afp.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Франс Пресс</a> глава <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">армянского</a> правительства указал на необходимость решения конфликта на основе взаимных уступок.Как ранее сообщалось, премьер посетил Нагорный Карабах и провел там совещание с военными.Разговор Пашиняна с ПутинымНакануне Пашинян позвонил российскому президенту <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>, чтобы обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе.Лидеры двух государств отметили, что противостояние в регионе приобрело масштабный характер, и это ведет к большим потерям с обеих сторон, в том числе среди мирных граждан.В телефонном разговоре с главой армянского кабмина российский лидер заявил о необходимости прекратить боевые действия.Это уже четвертый телефонный разговор Путина и Пашиняна с момента эскалации конфликта 27 сентября.Диалог с Азербайджаном и Турцией по КарабахуПресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отметил, что Россия не испытывает дефицита в рабочих контактах по теме конфликта в Нагорном Карабахе ни с <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджаном</a>, ни с <a href="https://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турцией</a>.Песков уточнил, что диалог осуществляется постоянно на высоком уровне, а телефонные контакты непосредственно глав государств зависят от их рабочих графиков и целесообразности.Представитель Кремля подчеркнул, что глава МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> находится в постоянном контакте со своими коллегами из Азербайджана и Турции.Эскалации конфликта в Нагорном КарабахеВооруженное противостояние на линии соприкосновения в непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> возобновилось 27 сентября. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, в Азербайджане установили комендантский час и также мобилизовали часть личного состава.Столицу НКР ежедневно обстреливает артиллерия. При этом каждая из сторон конфликта сообщает о многочисленных потерях среди личного состава противника. Ситуацию осложняет поддержка Азербайджана Турцией.Конфликт в КарабахеКонфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.Переговоры по урегулированию идут с 1992 года. Этому содействует также Минская группа <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>.Азербайджан продолжает настаивать на сохранении своей территориальной целостности, в то время как Армения защищает интересы непризнанной НКР, которая не участвует в переговорах.

https://ria.ru/20201006/vardanyan-1578503155.html

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html

https://ria.ru/20201005/karabakh-1578200608.html

Самир Обзвонился уже - "глава армянского правительства". )) Вот уж говорят - что посеешь, то и пожнешь. 27

3

россия

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

ереван

сша

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, обсе, нагорный карабах, сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, нагорно-карабахская республика, ереван, сша, баку, азербайджан, армения, в мире