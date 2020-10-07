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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201007/pashinyan-1578544631.html
Пашинян заявил о готовности Армении пойти на уступки в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался об условии, при котором Ереван готов пойти на компромисс в ситуации вокруг Нагорного Карабаха. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T06:08
2020-10-07T06:08
россия
никол пашинян
обсе
нагорный карабах
сергей лавров
дмитрий песков
владимир путин
нагорно-карабахская республика
ереван
сша
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Премьер-министр Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> высказался об условии, при котором <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> готов пойти на компромисс в ситуации вокруг <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a>.В беседе с агентством <a href="https://www.afp.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Франс Пресс</a> глава <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">армянского</a> правительства указал на необходимость решения конфликта на основе взаимных уступок.Как ранее сообщалось, премьер посетил Нагорный Карабах и провел там совещание с военными.Разговор Пашиняна с ПутинымНакануне Пашинян позвонил российскому президенту <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>, чтобы обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе.Лидеры двух государств отметили, что противостояние в регионе приобрело масштабный характер, и это ведет к большим потерям с обеих сторон, в том числе среди мирных граждан.В телефонном разговоре с главой армянского кабмина российский лидер заявил о необходимости прекратить боевые действия.Это уже четвертый телефонный разговор Путина и Пашиняна с момента эскалации конфликта 27 сентября.Диалог с Азербайджаном и Турцией по КарабахуПресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отметил, что Россия не испытывает дефицита в рабочих контактах по теме конфликта в Нагорном Карабахе ни с <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджаном</a>, ни с <a href="https://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турцией</a>.Песков уточнил, что диалог осуществляется постоянно на высоком уровне, а телефонные контакты непосредственно глав государств зависят от их рабочих графиков и целесообразности.Представитель Кремля подчеркнул, что глава МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> находится в постоянном контакте со своими коллегами из Азербайджана и Турции.Эскалации конфликта в Нагорном КарабахеВооруженное противостояние на линии соприкосновения в непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> возобновилось 27 сентября. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, в Азербайджане установили комендантский час и также мобилизовали часть личного состава.Столицу НКР ежедневно обстреливает артиллерия. При этом каждая из сторон конфликта сообщает о многочисленных потерях среди личного состава противника. Ситуацию осложняет поддержка Азербайджана Турцией.Конфликт в КарабахеКонфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.Переговоры по урегулированию идут с 1992 года. Этому содействует также Минская группа <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>.Азербайджан продолжает настаивать на сохранении своей территориальной целостности, в то время как Армения защищает интересы непризнанной НКР, которая не участвует в переговорах.
https://ria.ru/20201006/vardanyan-1578503155.html
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html
https://ria.ru/20201005/karabakh-1578200608.html
Обзвонился уже - "глава армянского правительства". )) Вот уж говорят - что посеешь, то и пожнешь.
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россия
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
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сша
баку
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россия, никол пашинян, обсе, нагорный карабах, сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, нагорно-карабахская республика, ереван, сша, баку, азербайджан, армения, в мире

Пашинян заявил о готовности Армении пойти на уступки в Нагорном Карабахе

06:08 07.10.2020
 
© AP Photo / ArmGov PAN Photo/Karo SahakyanОсколочные пробоины в автомобиле на фоне горящего здания после обстрела в Степанакерте
Осколочные пробоины в автомобиле на фоне горящего здания после обстрела в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© AP Photo / ArmGov PAN Photo/Karo Sahakyan
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался об условии, при котором Ереван готов пойти на компромисс в ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
В беседе с агентством Франс Пресс глава армянского правительства указал на необходимость решения конфликта на основе взаимных уступок.

"Нагорный Карабах готов, Армения готова пойти на зеркальные уступки, к которым будет готов Азербайджан", — подчеркнул Пашинян.

Как ранее сообщалось, премьер посетил Нагорный Карабах и провел там совещание с военными.
Под ударом: обострение ситуации в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник прогремела серия взрывов.

Автомобиль, поврежденный в результате обстрела в Степанакерте
1 из 17

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник прогремела серия взрывов.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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Взрывы раздавались близко к центру. В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.

Последствия обстрелов в Степанакерте
2 из 17

Взрывы раздавались близко к центру. В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.

© Sputnik
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

За несколько часов до этого по городу нанесли около двух десятков артиллерийских ударов.

Жительница Степанакерта прячется в подвале своего дома во время обстрелов
3 из 17

За несколько часов до этого по городу нанесли около двух десятков артиллерийских ударов.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта.

Мужчина держит в руке кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта
4 из 17

Кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Серьезно повреждены многие жилые дома.

Последствия пожара в магазине строительных материалов, возникшего в результате обстрелов Степанакерта
5 из 17

Серьезно повреждены многие жилые дома.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Улицы пусты, закрыты почти все магазины.

Автомобиль, поврежденный в результате обстрела в Степанакерте
6 из 17

Улицы пусты, закрыты почти все магазины.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и второго по площади города республики — Гянджи.

Жители дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа
7 из 17

В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и второго по площади города республики — Гянджи.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В результате обстрела, по словам азербайджанских дипломатов, погиб один человек, еще четверо ранены.

Жилой дом, разрушенный в результате обстрела города Гянджа
8 из 17

В результате обстрела, по словам азербайджанских дипломатов, погиб один человек, еще четверо ранены.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую при обстреле Гянджи.

Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую в результате обстрела города Гянджа
9 из 17

Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую при обстреле Гянджи.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости

Азербайджанская сторона обвинила в ракетном обстреле жилых районов Армению.

Последствия удара в Гяндже на западе Азербайджана
10 из 17

Азербайджанская сторона обвинила в ракетном обстреле жилых районов Армению.

© РИА Новости
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Гянджа.
Последствия обстрела города Гянджа
11 из 17
Последствия обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В Минобороны Армении опровергли заявления Азербайджана.

Неразорвашаяся ракета во дворе жилого дома в городе Гянджа
12 из 17

В Минобороны Армении опровергли заявления Азербайджана.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Представители Армии обороны Карабаха заподозрили Азербайджан в подготовке новой наступательной операции.

Жилые дома, разрушенные в результате обстрела города Гянджа
13 из 17

Представители Армии обороны Карабаха заподозрили Азербайджан в подготовке новой наступательной операции.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.

Жительница дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа
14 из 17

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек.

Последствия обстрела города Гянджа
15 из 17

Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах среди мирных граждан.

Жители дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа
16 из 17

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах среди мирных граждан.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших.

Последствия обстрела города Гянджа
17 из 17

В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
1 из 17

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник прогремела серия взрывов.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
2 из 17

Взрывы раздавались близко к центру. В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
3 из 17

За несколько часов до этого по городу нанесли около двух десятков артиллерийских ударов.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 17

Кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
5 из 17

Серьезно повреждены многие жилые дома.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
6 из 17

Улицы пусты, закрыты почти все магазины.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
7 из 17

В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и второго по площади города республики — Гянджи.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
8 из 17

В результате обстрела, по словам азербайджанских дипломатов, погиб один человек, еще четверо ранены.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
9 из 17

Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую при обстреле Гянджи.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
10 из 17

Азербайджанская сторона обвинила в ракетном обстреле жилых районов Армению.

© РИА Новости
11 из 17
Последствия обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
12 из 17

В Минобороны Армении опровергли заявления Азербайджана.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
13 из 17

Представители Армии обороны Карабаха заподозрили Азербайджан в подготовке новой наступательной операции.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
14 из 17

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
15 из 17

Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
16 из 17

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах среди мирных граждан.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
17 из 17

В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

Разговор Пашиняна с Путиным

Накануне Пашинян позвонил российскому президенту Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе.
Лидеры двух государств отметили, что противостояние в регионе приобрело масштабный характер, и это ведет к большим потерям с обеих сторон, в том числе среди мирных граждан.
В телефонном разговоре с главой армянского кабмина российский лидер заявил о необходимости прекратить боевые действия.
Это уже четвертый телефонный разговор Путина и Пашиняна с момента эскалации конфликта 27 сентября.
Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 18:52Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Кремль ответил на призыв Варданяна вмешаться в ситуацию в Карабахе

Диалог с Азербайджаном и Турцией по Карабаху

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия не испытывает дефицита в рабочих контактах по теме конфликта в Нагорном Карабахе ни с Азербайджаном, ни с Турцией.
Песков уточнил, что диалог осуществляется постоянно на высоком уровне, а телефонные контакты непосредственно глав государств зависят от их рабочих графиков и целесообразности.
Представитель Кремля подчеркнул, что глава МИД Сергей Лавров находится в постоянном контакте со своими коллегами из Азербайджана и Турции.
Местный житель показывает комнату пострадавшего после обстрелов дома в городе Мартуни непризнанной Нагорно-Карабахской Республики - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Россия не допустит большой армяно-азербайджанской войны

Эскалации конфликта в Нагорном Карабахе

Вооруженное противостояние на линии соприкосновения в непризнанной Нагорно-Карабахской республике возобновилось 27 сентября. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, в Азербайджане установили комендантский час и также мобилизовали часть личного состава.
Столицу НКР ежедневно обстреливает артиллерия. При этом каждая из сторон конфликта сообщает о многочисленных потерях среди личного состава противника. Ситуацию осложняет поддержка Азербайджана Турцией.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе

Конфликт в Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.
Переговоры по урегулированию идут с 1992 года. Этому содействует также Минская группа ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
Азербайджан продолжает настаивать на сохранении своей территориальной целостности, в то время как Армения защищает интересы непризнанной НКР, которая не участвует в переговорах.
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