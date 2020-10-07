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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20201007/otkhody-1578707850.html
Власти Ленобласти и Петербурга создадут единого регоператора по ТКО
При строительстве новых мусороперерабатывающих комплексов на территории Ленинградской области будет обязательно соблюдаться двойная санитарная зона, заявил... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T19:34
2020-10-07T19:34
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
санкт-петербург
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости.</strong> При строительстве новых мусороперерабатывающих комплексов на территории <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> будет обязательно соблюдаться двойная санитарная зона, заявил губернатор Ленинградской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a> после подписания соглашения с <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербургом</a> о намерениях по созданию единого для двух субъектов оператора по обращению с отходами."При строительстве новых мусороперерабатывающих комплексов на территории Ленинградской области будут обязательно соблюдаться двойная санитарная зона и применяться самые современные технологии по переработке мусора", — подчеркнул Александр Дрозденко.Он также отметил, что подписанное соглашение означает единые правила, финансирование и технологии переработки, которые придут на смену свалкам и полигонам. Участие Банка <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> и ПАО Интер РАО в этом процессе подтверждает его обеспечение финансами и технологиями."Для Ленобласти это жесткий контроль за мусорными потоками, единые с городом тарифы и правила и объединение ресурсов для создания современной и экологичной переработки отходов. Работу будем форсировать", — отметил Дрозденко.Соглашение о намерениях, цель которого — развитие сотрудничества и обмен опытом при реализации совместных проектов в области обращения с отходами, подписали в среду губернаторы Ленинградской области Александр Дрозденко и Санкт-Петербурга - Александр Беглов, а также генеральный директор ПАО "Интер РАО ЕЭС" Борис Ковальчук и президент – председатель правления ПАО "Банк ВТБ" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kostin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Костин</a>.Создаваемое юридическое лицо в форме акционерного общества примет непосредственное участие в разработке и реализации единой для агломерации концепции обращения с отходами, включая строительство объектов в сфере обращения с отходами."В числе задач создаваемого АО – увеличение доли обработанных, утилизированных, обезвреженных твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшегося мусора. Соглашение отвечает требованиям национального проекта "Экология", - резюмировали в пресс-службе областной администрации.Путь к заключению соглашения между двумя соседствующими регионами занял два года с момента старта "мусорной" реформы в Ленинградской области. Благодаря совместной работе, власти Ленобласти смогут решить главную задачу - закрыть полигоны ТКО, которые работают на пределе своих возможностей из-за большого объема отходов, поступающих из мегаполиса, и возвести современные, экологичные заводы глубокой переработки.
https://ria.ru/20201002/otkhody-1578109789.html
ленинградская область
санкт-петербург
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александр дрозденко, ленинградская область, санкт-петербург

Власти Ленобласти и Петербурга создадут единого регоператора по ТКО

19:34 07.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСпрессованные жестяные банки
Спрессованные жестяные банки - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. При строительстве новых мусороперерабатывающих комплексов на территории Ленинградской области будет обязательно соблюдаться двойная санитарная зона, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после подписания соглашения с Санкт-Петербургом о намерениях по созданию единого для двух субъектов оператора по обращению с отходами.
"При строительстве новых мусороперерабатывающих комплексов на территории Ленинградской области будут обязательно соблюдаться двойная санитарная зона и применяться самые современные технологии по переработке мусора", — подчеркнул Александр Дрозденко.
Он также отметил, что подписанное соглашение означает единые правила, финансирование и технологии переработки, которые придут на смену свалкам и полигонам. Участие Банка ВТБ и ПАО Интер РАО в этом процессе подтверждает его обеспечение финансами и технологиями.
"Для Ленобласти это жесткий контроль за мусорными потоками, единые с городом тарифы и правила и объединение ресурсов для создания современной и экологичной переработки отходов. Работу будем форсировать", — отметил Дрозденко.
Мусорные контейнеры на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 14:42Ленинградская область
Ленобласть и Петербург сформируют единого оператора по обращению с ТКО
Соглашение о намерениях, цель которого — развитие сотрудничества и обмен опытом при реализации совместных проектов в области обращения с отходами, подписали в среду губернаторы Ленинградской области Александр Дрозденко и Санкт-Петербурга - Александр Беглов, а также генеральный директор ПАО "Интер РАО ЕЭС" Борис Ковальчук и президент – председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин.
Создаваемое юридическое лицо в форме акционерного общества примет непосредственное участие в разработке и реализации единой для агломерации концепции обращения с отходами, включая строительство объектов в сфере обращения с отходами.
"В числе задач создаваемого АО – увеличение доли обработанных, утилизированных, обезвреженных твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшегося мусора. Соглашение отвечает требованиям национального проекта "Экология", - резюмировали в пресс-службе областной администрации.
Путь к заключению соглашения между двумя соседствующими регионами занял два года с момента старта "мусорной" реформы в Ленинградской области. Благодаря совместной работе, власти Ленобласти смогут решить главную задачу - закрыть полигоны ТКО, которые работают на пределе своих возможностей из-за большого объема отходов, поступающих из мегаполиса, и возвести современные, экологичные заводы глубокой переработки.
 
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьСанкт-Петербург
 
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