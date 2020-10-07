https://ria.ru/20201007/otkhody-1578707850.html

Власти Ленобласти и Петербурга создадут единого регоператора по ТКО

При строительстве новых мусороперерабатывающих комплексов на территории Ленинградской области будет обязательно соблюдаться двойная санитарная зона, заявил... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T19:34

2020-10-07T19:34

2020-10-07T19:34

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

санкт-петербург

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости.</strong> При строительстве новых мусороперерабатывающих комплексов на территории <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> будет обязательно соблюдаться двойная санитарная зона, заявил губернатор Ленинградской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a> после подписания соглашения с <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербургом</a> о намерениях по созданию единого для двух субъектов оператора по обращению с отходами."При строительстве новых мусороперерабатывающих комплексов на территории Ленинградской области будут обязательно соблюдаться двойная санитарная зона и применяться самые современные технологии по переработке мусора", — подчеркнул Александр Дрозденко.Он также отметил, что подписанное соглашение означает единые правила, финансирование и технологии переработки, которые придут на смену свалкам и полигонам. Участие Банка <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> и ПАО Интер РАО в этом процессе подтверждает его обеспечение финансами и технологиями."Для Ленобласти это жесткий контроль за мусорными потоками, единые с городом тарифы и правила и объединение ресурсов для создания современной и экологичной переработки отходов. Работу будем форсировать", — отметил Дрозденко.Соглашение о намерениях, цель которого — развитие сотрудничества и обмен опытом при реализации совместных проектов в области обращения с отходами, подписали в среду губернаторы Ленинградской области Александр Дрозденко и Санкт-Петербурга - Александр Беглов, а также генеральный директор ПАО "Интер РАО ЕЭС" Борис Ковальчук и президент – председатель правления ПАО "Банк ВТБ" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kostin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Костин</a>.Создаваемое юридическое лицо в форме акционерного общества примет непосредственное участие в разработке и реализации единой для агломерации концепции обращения с отходами, включая строительство объектов в сфере обращения с отходами."В числе задач создаваемого АО – увеличение доли обработанных, утилизированных, обезвреженных твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшегося мусора. Соглашение отвечает требованиям национального проекта "Экология", - резюмировали в пресс-службе областной администрации.Путь к заключению соглашения между двумя соседствующими регионами занял два года с момента старта "мусорной" реформы в Ленинградской области. Благодаря совместной работе, власти Ленобласти смогут решить главную задачу - закрыть полигоны ТКО, которые работают на пределе своих возможностей из-за большого объема отходов, поступающих из мегаполиса, и возвести современные, экологичные заводы глубокой переработки.

https://ria.ru/20201002/otkhody-1578109789.html

ленинградская область

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, ленинградская область, санкт-петербург