https://ria.ru/20201007/karabakh-1578635769.html

Пашинян назвал условие признания Нагорного Карабаха

Армения признает Карабах, если анализ покажет, что это поможет разрешению вооруженного конфликта, в противном случае воздержится, заявил премьер Армении Никол... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T14:59

2020-10-07T14:59

2020-10-07T14:59

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> признает Карабах, если анализ покажет, что это поможет разрешению вооруженного конфликта, в противном случае воздержится, заявил премьер Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a>."Если наш анализ приведет к тому, что это поможет Карабаху и разрешению вопроса, мы сделаем такой шаг. Если нет - мы воздержимся", - сказал Пашинян в интервью <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первому каналу</a>.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

Лето Господне Не условия называть, а Карабах признавать надо, Никола. Даже если силы, сделавшие тебя президентом (они у тебя в стране огромное посольство отгрохали) очень этого не хотят. А иначе не поймёт тебя христианский народ Армении. Совсем не поймёт. 30

Эльчин Рахманов ему же ясно сказали россия на помош в карабах не придёт. вот за что он держится что ему там надо зачем продолжат войну которую ты уже проиграл ладно тебе не жалко своего народа 25

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире