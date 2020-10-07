https://ria.ru/20201007/karabakh-1578574665.html

В Армении заявили о контрнаступлении карабахских военных

Подразделения Армии обороны Карабаха отбили у азербайджанских военных высоту на северном направлении линии соприкосновения во время контрнаступательной... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T10:57

2020-10-07T10:57

2020-10-07T13:15

нагорно-карабахская республика

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 7 окт — РИА Новости. </strong>Подразделения Армии обороны Карабаха отбили у азербайджанских военных высоту на северном направлении линии соприкосновения во время контрнаступательной операции, сообщила пресс-секретарь Минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/">Армении</a> Шушан Степанян."Вчера около 14:00 (13:00 мск) при активном участии подразделения специального назначения Армии обороны и членов организации "Добровольческое движение" была организована контратака на северном направлении линии соприкосновения и возвращена высота Варангатаг (Луласаз)", — написала Степанян в <a href="https://www.facebook.com/shushanstepanyan" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не участвует в переговорах.Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерту</a>. Есть жертвы среди мирного населения.<a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a>, получившего поддержку Турции. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию.Президенты России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> на прошлой неделе выпустили заявление, посвященное обострению ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Главы государств осудили эскалацию конфликта и призвали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.

https://ria.ru/20201006/naryshkin-1578477893.html

Lui e solo Lui Поколение ютюб и мордокниги требует развлечений лежа на диванах :))) Армяне без израильских дронов, по-старинке воюют. Так что, обломится ;)) 27

zelip999 Сказки Венского леса.))) 22

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нагорно-карабахская республика

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире