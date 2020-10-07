https://ria.ru/20201007/karabakh-1578568551.html

В Баку оценили необходимость участия третьих стран в ситуации в Карабахе

Баку не считает необходимым привлечение третьей стороны, в том числе России, для решения конфликта в Нагорном Карабахе, заявил РИА Новости начальник управления... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T10:29

2020-10-07T10:29

2020-10-07T10:42

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

обсе

нагорно-карабахская республика

москва

сша

в мире

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<strong>БАКУ, 7 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> не считает необходимым привлечение третьей стороны, в том числе России, для решения конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, заявил РИА Новости начальник управления международного военного сотрудничества <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Азербайджана</a> генерал-майор Гусейн Махмудов."Азербайджанская армия успешно выполняет поставленные задачи по освобождению оккупированных территорий. Контрнаступление ведётся в пределах территории <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, в пределах международно признанных границ Азербайджана. В данной ситуации мы не видим необходимости привлечения третьей стороны", - сказал Махмудов, отвечая на вопрос о возможности военного посредничества, в том числе со стороны <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

Ярослав Погодин Оценили они... Как скажем так и будет раз не умеете договариваться 13

Апорт Апсыкьян Чёткий и правильный ответ. Эти посредники с "третьей" стороны, 30 лет попустительствовали армянским террористам и играя в их пользу, прикрывали их от наказания. 11

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нагорно-карабахская республика

москва

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, обсе, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире