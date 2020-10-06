https://ria.ru/20201006/turtsiya-1578465229.html

В ПАСЕ раскритиковали заявления Турции по Нагорному Карабаху

В комитете по мониторингу ПАСЕ осудили подстрекательскую риторику Турции в нагорно-карабахском конфликте и призвали Анкару прекратить такие действия, говорится... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T16:35

2020-10-06T16:35

2020-10-06T16:35

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

совет европы

нагорно-карабахская республика

парламентская ассамблея совета европы

сша

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> В комитете по мониторингу <a href="http://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Soveta_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">ПАСЕ</a> осудили подстрекательскую риторику <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> в нагорно-карабахском конфликте и призвали <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкару</a> прекратить такие действия, говорится в заявлении главы комитета ПАСЕ по мониторингу Михаеля Острупа Йенсена."Я еще раз напоминаю, что, став членами <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">Совета Европы</a>, обе страны (<a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> - ред.) взяли на себя обязательство разрешать свои споры мирным путем. Это обязательство, которое возложено на все государства-члены, также означает, что все государства-члены должны воздерживаться от любых действий, которые побуждают воюющие государства решать свои споры с помощью силы", - говорится в заявлении главы комитета, размещенном на сайте ПАСЕ."В этом отношении члены комитета осудили подстрекательскую риторику Турции, а также сообщили о прямом участии в конфликте и призвали ее немедленно прекратить это делать", - добавил он, высказываясь о прошедшем накануне заседании.Йенсен указал, что с грустью и печалью встретил известия о "трагической гибели людей, как гражданских, так и военных, вызванной новой вспышкой боевых действий между Арменией и Азербайджаном". "Эти боевые действия быстро перерастают в полномасштабную войну, которая серьезно угрожает стабильности в регионе", - говорится в заявлении Йенсена, где отмечается, что "альтернативы мирному разрешению этого конфликта нет".Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201006/asad-1578361372.html

https://ria.ru/20201006/erdogan-1578399332.html

Nasimi Efendiyev Лучше надавите на агрессора что бы он освободил наши земли. 16

Nasimi Efendiyev Мы хотим услышать от вас от всех что Карабах оккупирован, никто не хочет этого признать. 15

10

нагорно-карабахская республика

сша

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, совет европы, нагорно-карабахская республика, парламентская ассамблея совета европы, сша, армения, в мире