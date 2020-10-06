Асад назвал Эрдогана инициатором конфликта в Карабахе
В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник прогремела серия взрывов.
В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник прогремела серия взрывов.
Взрывы раздавались близко к центру. В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.
Взрывы раздавались близко к центру. В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.
За несколько часов до этого по городу нанесли около двух десятков артиллерийских ударов.
За несколько часов до этого по городу нанесли около двух десятков артиллерийских ударов.
Кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта.
Кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта.
В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и второго по площади города республики — Гянджи.
В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и второго по площади города республики — Гянджи.
В результате обстрела, по словам азербайджанских дипломатов, погиб один человек, еще четверо ранены.
В результате обстрела, по словам азербайджанских дипломатов, погиб один человек, еще четверо ранены.
Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую при обстреле Гянджи.
Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую при обстреле Гянджи.
В Минобороны Армении опровергли заявления Азербайджана.
В Минобороны Армении опровергли заявления Азербайджана.
Представители Армии обороны Карабаха заподозрили Азербайджан в подготовке новой наступательной операции.
Представители Армии обороны Карабаха заподозрили Азербайджан в подготовке новой наступательной операции.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.
Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек.
Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек.
Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах среди мирных граждан.
Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах среди мирных граждан.
В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших.
В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших.
В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник прогремела серия взрывов.
Взрывы раздавались близко к центру. В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.
За несколько часов до этого по городу нанесли около двух десятков артиллерийских ударов.
Кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта.
В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и второго по площади города республики — Гянджи.
В результате обстрела, по словам азербайджанских дипломатов, погиб один человек, еще четверо ранены.
Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую при обстреле Гянджи.
В Минобороны Армении опровергли заявления Азербайджана.
Представители Армии обороны Карабаха заподозрили Азербайджан в подготовке новой наступательной операции.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.
Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек.
Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах среди мирных граждан.
В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших.