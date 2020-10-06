https://ria.ru/20201006/karabakh-1578356443.html

Асад назвал Эрдогана инициатором конфликта в Карабахе

Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган является главным инициатором нового витка конфликта в Нагорном РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T09:34

2020-10-06T09:34

2020-10-06T14:35

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

башар асад

турция

сирия

реджеп тайип эрдоган

в мире

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<strong>ДАМАСК, 6 окт — РИА Новости.</strong> Президент Сирии <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a> заявил в интервью РИА Новости, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган является главным инициатором нового витка конфликта в Нагорном Карабахе."Он поддерживает террористов в Ливии, он был главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией", — сказал Асад.По словам Асада, боевики с территории САР перебрасываются в Нагорный Карабах, и Дамаск может это подтвердить.Ранее президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> заявлял, что 300 боевиков из Сирии переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку. По его словам, они принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо. Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank">Ильхам Алиев</a> после заявления Макрона потребовал от Парижа извинений, указав, что у Азербайджана наемников нет.Конфликт начался в феврале 1988-го, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджан</a> настаивает на сохранении своей территориальной целостности, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> защищает интересы непризнанной республики.Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/">Ереван</a> возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>), есть данные о переброске Анкарой в зону конфликта боевиков из Сирии и Ливии. В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.

https://ria.ru/20201006/karabakh-1578295415.html

https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html

Степан Краснов Асад молодец. Дело не в том что он сказал, дело в том, что он не убежал из страны, не стал прятать семью в Англии, хотя ему предлагали. Мужчина! 340

Стас Титов Мне кажется Эрдогану не долго осталось. Он свою страну загоняет в экономический кризис . Поэтому и пытается воевать везде, что бы отвлечь от внутренних проблем, а их там куча. 299

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нагорный карабах

турция

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Асад о роли и мотивах Турции в карабахском конфликте Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что турецкий лидер Тайип Эрдоган был главным инициатором нового витка конфликта в Нагорном Карабахе. "Он поддерживает террористов в Ливии, он был главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией", — сказал Асад. 2020-10-06T09:34 true PT3M17S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, башар асад, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, в мире