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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201006/karabakh-1578333329.html
Армения должна уйти с "оккупированных территорий", заявил Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во время переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что Армения должна покинуть "оккупированную азербайджанскую... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T01:31
2020-10-06T01:31
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
мевлют чавушоглу
нагорный карабах
нато
турция
йенс столтенберг
реджеп тайип эрдоган
сша
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<strong>АНКАРА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент Турции <a href="https://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan" target="_blank">Тайип Эрдоган</a> заявил во время переговоров с генсеком НАТО <a href="http://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg/" target="_blank" data-auto="true">Йенсом Столтенбергом</a>, что Армения должна покинуть "оккупированную азербайджанскую территорию", сообщила администрация турецкого лидера.Встреча Эрдогана и Столтенберга прошла в Анкаре на фоне обострения отношений Турции и Греции из-за геологоразведки на спорном участке шельфа в Восточном Средиземноморье, а также военного конфликта в Нагорном Карабахе. Ранее в понедельник Столтенберг, выступая на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank" data-auto="true">Мевлютом Чавушоглу</a>, высказался за немедленное прекращение огня в зоне карабахского конфликта и переговоры."Президент Эрдоган (в ходе встречи со Столтенбергом - ред.) отметил, что решения Совбеза ООН и ОБСЕ призывают Армению немедленно, полностью и безоговорочно покинуть оккупированную азербайджанскую территорию", - говорится в сообщении.Отмечается, что Эрдоган и Столтенберг обсудили также отношения между Турцией и НАТО, ситуацию в Восточном Средиземноморье, Сирии и Ливии.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578114931.html
https://ria.ru/20201001/karabakh-1578072595.html
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нагорный карабах
турция
сша
азербайджан
армения
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обсе, мевлют чавушоглу, нагорный карабах, нато, турция, йенс столтенберг, реджеп тайип эрдоган, сша, азербайджан, армения, в мире

Армения должна уйти с "оккупированных территорий", заявил Эрдоган

01:31 06.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АНКАРА, 6 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во время переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что Армения должна покинуть "оккупированную азербайджанскую территорию", сообщила администрация турецкого лидера.
Встреча Эрдогана и Столтенберга прошла в Анкаре на фоне обострения отношений Турции и Греции из-за геологоразведки на спорном участке шельфа в Восточном Средиземноморье, а также военного конфликта в Нагорном Карабахе. Ранее в понедельник Столтенберг, выступая на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, высказался за немедленное прекращение огня в зоне карабахского конфликта и переговоры.
"Президент Эрдоган (в ходе встречи со Столтенбергом - ред.) отметил, что решения Совбеза ООН и ОБСЕ призывают Армению немедленно, полностью и безоговорочно покинуть оккупированную азербайджанскую территорию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Эрдоган и Столтенберг обсудили также отношения между Турцией и НАТО, ситуацию в Восточном Средиземноморье, Сирии и Ливии.
Учения артиллерийских подразделений Азербайджана - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 15:45Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Эрдоган надеется, что Азербайджан продолжит наступление в Карабахе
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Лидеры России, США и Франции ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых.
28 сентября 2017. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу перед началом переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в президентском дворце в Анкаре - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 19:02Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Лавров и Чавушоглу обсудили присутствие боевиков в Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕМевлют ЧавушоглуНагорный КарабахНАТОТурцияЙенс СтолтенбергРеджеп Тайип ЭрдоганСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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