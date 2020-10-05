https://ria.ru/20201005/prichiny-1578200314.html

Власти Камчатки перечислили возможные причины загрязнения воды

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о причинах, которые могли привести к загрязнению на побережье полуострова. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T06:07

2020-10-05T06:07

2020-10-05T08:50

загрязнение воды на камчатке

владимир солодов

зарина догузова

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

совет федерации рф

юрий трутнев

москва

владивосток

камчатский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578177998_0:108:3072:1836_1400x0_80_0_0_6c5e97f71e7565421def6cebf01af204.jpg

<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> Владимир Солодов рассказал о причинах, которые могли привести к загрязнению на побережье полуострова.По его словам, власти рассматривают три версии произошедшего.Кроме того, по словам губернатора, загрязнение вод могло быть связано с сейсмической активностью.Политик добавил, что более точные исследования будут проведены во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, куда отправили пробы с места катастрофы. Результаты этих анализов ожидаются к середине дня понедельника по столичному времени.Необходимы быстрые решенияГлава <a href="http://ria.ru/organization_Rosturizm/" target="_blank" data-auto="true">Ростуризма</a> <a href="http://ria.ru/person_zarina-doguzova/" target="_blank" data-auto="true">Зарина Догузова</a> заявила о необходимости быстрых и эффективных решений для преодоления ситуации. Она отметила, что находится на связи с краевым правительством и министерством природных ресурсов."Такое не допустимо и не должно повториться", — указала Догузова.Она также добавила, что с болью читала новости о ситуации на камчатском побережье.Загрязнение водыХалактырский пляж с черным песком на побережье Авачинского залива — популярное туристическое место. Сообщения об изменении цвета воды в этом месте привлекли большое внимание общественности.Первыми о проблемах рассказали местные серферы. По их словам, после плавания у них опухали глаза, а на коже возникало раздражение. Кроме того, местные жители обнаружили на пляже мертвых морских животных. На снятых ими фото и видео видно, что пляж усеян морскими звездами, морскими ежами, там нашли в том числе и мертвого осьминога. Одна из местных жительниц, занимающаяся серфингом, рассказала, что нашла на берегу погибших ларгу и нескольких чаек.После того, как специалисты взяли пробы воды, выяснилось, что содержание нефтепродуктов в воде превышено в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Местным жителям порекомендовали не посещать пляж. Природоохранная прокуратура и Следственный комитет начали проверки.Ситуацию взял на контроль комитет <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по аграрной политике и природопользованию, за ней следят и в комиссии по экологическим правам Совета по правам человека при президенте России. Вице-премьер, полпред президента на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a> <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Trutnev/" target="_blank">Юрий Трутнев</a> поручил принять оперативные меры по устранению последствий загрязнения воды.

https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578199879.html

https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578199765.html

https://ria.ru/20201005/petitsiya-1578199317.html

Олег Гребнев Губернатор Камчатского края жалок. Ему нужно найти больше версий случившегося что бы уйти от ответственности своих КОЛЕГ да и самому тоже.И из каких таких благих намерений наш президент ставит на такие места таких губернаторов большая загадка для страны. Видать то ли разум в кремле закончился Толи квота на разумных губернаторов. Из космоса видно как поток этой отравы из реки в море впадает. 107

Наталья Лобова Россия поистине нефтяная страна. Нефть льется даже из водорослей. 56

14

москва

владивосток

камчатский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), совет федерации рф, юрий трутнев, москва, владивосток, камчатский край, общество