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Власти Камчатки перечислили возможные причины загрязнения воды
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о причинах, которые могли привести к загрязнению на побережье полуострова. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T06:07
2020-10-05T08:50
загрязнение воды на камчатке
владимир солодов
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
совет федерации рф
юрий трутнев
москва
владивосток
камчатский край
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> Владимир Солодов рассказал о причинах, которые могли привести к загрязнению на побережье полуострова.По его словам, власти рассматривают три версии произошедшего.Кроме того, по словам губернатора, загрязнение вод могло быть связано с сейсмической активностью.Политик добавил, что более точные исследования будут проведены во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, куда отправили пробы с места катастрофы. Результаты этих анализов ожидаются к середине дня понедельника по столичному времени.Необходимы быстрые решенияГлава <a href="http://ria.ru/organization_Rosturizm/" target="_blank" data-auto="true">Ростуризма</a> <a href="http://ria.ru/person_zarina-doguzova/" target="_blank" data-auto="true">Зарина Догузова</a> заявила о необходимости быстрых и эффективных решений для преодоления ситуации. Она отметила, что находится на связи с краевым правительством и министерством природных ресурсов."Такое не допустимо и не должно повториться", — указала Догузова.Она также добавила, что с болью читала новости о ситуации на камчатском побережье.Загрязнение водыХалактырский пляж с черным песком на побережье Авачинского залива — популярное туристическое место. Сообщения об изменении цвета воды в этом месте привлекли большое внимание общественности.Первыми о проблемах рассказали местные серферы. По их словам, после плавания у них опухали глаза, а на коже возникало раздражение. Кроме того, местные жители обнаружили на пляже мертвых морских животных. На снятых ими фото и видео видно, что пляж усеян морскими звездами, морскими ежами, там нашли в том числе и мертвого осьминога. Одна из местных жительниц, занимающаяся серфингом, рассказала, что нашла на берегу погибших ларгу и нескольких чаек.После того, как специалисты взяли пробы воды, выяснилось, что содержание нефтепродуктов в воде превышено в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Местным жителям порекомендовали не посещать пляж. Природоохранная прокуратура и Следственный комитет начали проверки.Ситуацию взял на контроль комитет <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по аграрной политике и природопользованию, за ней следят и в комиссии по экологическим правам Совета по правам человека при президенте России. Вице-премьер, полпред президента на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a> <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Trutnev/" target="_blank">Юрий Трутнев</a> поручил принять оперативные меры по устранению последствий загрязнения воды.
https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578199879.html
https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578199765.html
https://ria.ru/20201005/petitsiya-1578199317.html
Губернатор Камчатского края жалок. Ему нужно найти больше версий случившегося что бы уйти от ответственности своих КОЛЕГ да и самому тоже.И из каких таких благих намерений наш президент ставит на такие места таких губернаторов большая загадка для страны. Видать то ли разум в кремле закончился Толи квота на разумных губернаторов. Из космоса видно как поток этой отравы из реки в море впадает.
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Россия поистине нефтяная страна. Нефть льется даже из водорослей.
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москва
владивосток
камчатский край
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загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), совет федерации рф, юрий трутнев, москва, владивосток, камчатский край, общество

Власти Камчатки перечислили возможные причины загрязнения воды

06:07 05.10.2020 (обновлено: 08:50 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью в рамках рейда по берегу Авачинской губы
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью в рамках рейда по берегу Авачинской губы - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о причинах, которые могли привести к загрязнению на побережье полуострова.
По его словам, власти рассматривают три версии произошедшего.

"Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ. <…> Прорабатывается версия, что это может быть связано с природными воздействиями, природными явлениями. С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию", — заявил Солодов.

Кроме того, по словам губернатора, загрязнение вод могло быть связано с сейсмической активностью.
Политик добавил, что более точные исследования будут проведены во Владивостоке и Москве, куда отправили пробы с места катастрофы. Результаты этих анализов ожидаются к середине дня понедельника по столичному времени.

Необходимы быстрые решения

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о необходимости быстрых и эффективных решений для преодоления ситуации. Она отметила, что находится на связи с краевым правительством и министерством природных ресурсов.
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"Такое не допустимо и не должно повториться", — указала Догузова.
Она также добавила, что с болью читала новости о ситуации на камчатском побережье.

Загрязнение воды

Халактырский пляж с черным песком на побережье Авачинского залива — популярное туристическое место. Сообщения об изменении цвета воды в этом месте привлекли большое внимание общественности.
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Первыми о проблемах рассказали местные серферы. По их словам, после плавания у них опухали глаза, а на коже возникало раздражение. Кроме того, местные жители обнаружили на пляже мертвых морских животных. На снятых ими фото и видео видно, что пляж усеян морскими звездами, морскими ежами, там нашли в том числе и мертвого осьминога. Одна из местных жительниц, занимающаяся серфингом, рассказала, что нашла на берегу погибших ларгу и нескольких чаек.
После того, как специалисты взяли пробы воды, выяснилось, что содержание нефтепродуктов в воде превышено в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Местным жителям порекомендовали не посещать пляж. Природоохранная прокуратура и Следственный комитет начали проверки.
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Ситуацию взял на контроль комитет Совета Федерации по аграрной политике и природопользованию, за ней следят и в комиссии по экологическим правам Совета по правам человека при президенте России. Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил принять оперативные меры по устранению последствий загрязнения воды.
 
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Загрязнение воды на КамчаткеВладимир СолодовЗарина ДогузоваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Совет Федерации РФЮрий ТрутневМоскваВладивостокКамчатский крайОбщество
 
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