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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201005/otstuplenie-1578263113.html
Армия Карабаха отвела войска на некоторых участках линии соприкосновения
Армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики отвела свои войска в ряде районов, сообщил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T16:42
2020-10-05T17:56
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 5 окт — РИА Новости.</strong> Армия непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> отвела свои войска в ряде районов, сообщил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.По словам Погосяна, карабахские силы достигли своей цели, командование продолжает профессионально вести боевые действия.В свою очередь, Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило об уничтожении на линии соприкосновения четырех ракетных систем залпового огня "Град" Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>.Также корреспондент РИА Новости сообщил, что в столице НКР <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерте</a> звучит сигнал воздушной тревоги, в городе произошли два взрыва, жители укрываются в подвалах.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не участвует в переговорах.Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерту</a>. Есть жертвы среди мирного населения.
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
Побежали гордые Армяни.
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Армия Карабаха отвела войска на некоторых участках линии соприкосновения

16:42 05.10.2020 (обновлено: 17:56 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны
Военнослужащие армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости
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ЕРЕВАН, 5 окт — РИА Новости. Армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики отвела свои войска в ряде районов, сообщил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.

"Исходя из тактических соображений, Армия обороны отвела войска на некоторых участках линии соприкосновения, чтобы избежать лишних жертв и нанести больший урон противнику", — написал он в Facebook.

По словам Погосяна, карабахские силы достигли своей цели, командование продолжает профессионально вести боевые действия.
В свою очередь, Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении на линии соприкосновения четырех ракетных систем залпового огня "Град" Вооруженных сил Армении.
Также корреспондент РИА Новости сообщил, что в столице НКР Степанакерте звучит сигнал воздушной тревоги, в городе произошли два взрыва, жители укрываются в подвалах.
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не участвует в переговорах.
Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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