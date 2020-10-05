https://ria.ru/20201005/otstuplenie-1578263113.html

Армия Карабаха отвела войска на некоторых участках линии соприкосновения

Армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики отвела свои войска в ряде районов, сообщил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T16:42

2020-10-05T16:42

2020-10-05T17:56

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 5 окт — РИА Новости.</strong> Армия непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> отвела свои войска в ряде районов, сообщил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.По словам Погосяна, карабахские силы достигли своей цели, командование продолжает профессионально вести боевые действия.В свою очередь, Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило об уничтожении на линии соприкосновения четырех ракетных систем залпового огня "Град" Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>.Также корреспондент РИА Новости сообщил, что в столице НКР <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерте</a> звучит сигнал воздушной тревоги, в городе произошли два взрыва, жители укрываются в подвалах.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не участвует в переговорах.Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерту</a>. Есть жертвы среди мирного населения.

https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

Алексей Алекс Побежали гордые Армяни. 159

Corneliu Codreanu Нет. Возвращайся за прилавок 62

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире