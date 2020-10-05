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https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578223884.html
Лавров прокомментировал возможное введение санкций из-за Навального
Россия уверена, что Запад попытается использовать новый механизм введения санкций в ОЗХО в ситуации вокруг Алексея Навального, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:52
2020-10-05T13:52
госпитализация алексея навального
дело об отравлении скрипалей
санкции
организация по запрещению химического оружия
сергей лавров
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Россия уверена, что Запад попытается использовать новый механизм введения санкций в ОЗХО в ситуации вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Этот вот генерический режим, который был изобретен в прошлом году, решили обкатать в практическом плане на российских гражданах, без предъявления каких-либо реальных доказательств им инкриминировали участие в некой кибератаке против штаб-квартиры ОЗХО в <a href="http://ria.ru/location_The_Hague/" target="_blank" data-auto="true">Гааге</a>. Этот режим, который был создан в 2019 году, не единственный", - сказал он в ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ).По его словам, "ЕС также в своем кругу создал еще один генерический режим за нарушения в сфере применения химических отравляющих веществ, короче говоря, за использование запрещенных видов химикатов, которые являются химическим оружием".Лавров добавил, что "это тоже такой режим генерический, он замыслен для того, чтобы применять его к конкретным ситуациям". "У меня нет никаких сомнений, что этот режим будут сейчас пытаться применить к ситуации вокруг Алексея Навального", - отметил министр, добавив, что "причем факты для этого не требуется подкатывать и обсуждать на универсальной основе".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html
https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578146362.html
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578218335.html
https://ria.ru/20200926/novichok-1577806156.html
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госпитализация алексея навального, дело об отравлении скрипалей, санкции, организация по запрещению химического оружия, сергей лавров, алексей навальный, германия, в мире

Лавров прокомментировал возможное введение санкций из-за Навального

13:52 05.10.2020
 
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaАлексей Навальный в клинике "Шарите" в Берлине
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия уверена, что Запад попытается использовать новый механизм введения санкций в ОЗХО в ситуации вокруг Алексея Навального, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Этот вот генерический режим, который был изобретен в прошлом году, решили обкатать в практическом плане на российских гражданах, без предъявления каких-либо реальных доказательств им инкриминировали участие в некой кибератаке против штаб-квартиры ОЗХО в Гааге. Этот режим, который был создан в 2019 году, не единственный", - сказал он в ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ).
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
Вчера, 08:00
Точка в истории с берлинским пациентом
По его словам, "ЕС также в своем кругу создал еще один генерический режим за нарушения в сфере применения химических отравляющих веществ, короче говоря, за использование запрещенных видов химикатов, которые являются химическим оружием".
Лавров добавил, что "это тоже такой режим генерический, он замыслен для того, чтобы применять его к конкретным ситуациям". "У меня нет никаких сомнений, что этот режим будут сейчас пытаться применить к ситуации вокруг Алексея Навального", - отметил министр, добавив, что "причем факты для этого не требуется подкатывать и обсуждать на универсальной основе".
Здание рейхстага и клиника Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный, в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября, 12:22
Берлин допустил санкции против Москвы из-за Навального
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Лавров назвал издевательством над здравым смыслом ситуацию с делом Навального - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
Вчера, 13:07
Лавров назвал дело Навального издевательством над здравым смыслом
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Портрет Алексея Навального у здания клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 10:57
Ринк заявил, что "отравление" Скрипалей и Навального позорит "Новичок"
 
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Госпитализация Алексея НавальногоДело об отравлении СкрипалейСанкцииОрганизация по запрещению химического оружияСергей ЛавровАлексей НавальныйГерманияВ мире
 
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