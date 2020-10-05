https://ria.ru/20201005/kurorty-1578120775.html

Море и черная икра — дешево? Лучшие курорты для отдыха в октябре

Осень — говорить о ней на российском юге и пора, и рано. Погода еще летняя, а цены — не как в высокий сезон. В Крыму на пляжах и в восемь утра встретишь... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T08:00

2020-10-05T08:00

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Светлана Баева. </strong>Осень — говорить о ней на российском юге и пора, и рано. Погода еще летняя, а цены — не как в высокий сезон. В Крыму на пляжах и в восемь утра встретишь пловцов. В Сочи хоть и предлагают специальные октябрьские программы в горах, но убеждают — в море купаться можно и нужно. Самая красивая пора наступает в Калининграде, пусть в прохладную Балтику и не зайти. В Астраханской области, где тоже есть море, черную икру уже не "доят" (это в мае), но с удовольствием едят. И никакой изнуряющей жары. О том, куда отправиться в отпуск в октябре и сколько это стоит, — в материале РИА Новости.Октябрь в Крыму: пляж без толп, вино и устрицыКубань и Крым, многолюдные этим летом, — по-прежнему главные хиты. На ближайшие дни на черноморских побережьях обещают от плюс 25 до плюс 26 градусов. В Судаке и Алуште и в девять утра велика вероятность встретить на море отдыхающих. Но проблем с социальной дистанцией не будет даже в середине дня. Пляжи не пустуют, при этом свободные лежаки и комфортное удаление от соседей гарантированы даже в Ялте. В Балаклаве, как и летом, на набережной бойко торгуют устрицами (от 100 рублей), а капитаны зазывают на Золотой, Серебряный и другие пляжи (прогулка на катере — 100-300 рублей).В ресторанах Алушты цена морского деликатеса — 195-300 рублей. Если к устрицам захочется, например, шампанского, то стоимость экскурсии с дегустацией в Новом Свете — 700 рублей. Проводят их каждый час, прийти лучше чуть заранее. Правда, и прибежав в последний момент, за бортом не останетесь. Число участников ограничено, но именно осенью туристов обычно набирается ровно столько, сколько нужно. В "Золотой Балке" (около Балаклавы) в эти выходные состоялся праздник сбора урожая и виноделия. Однако купить ягоды только что с лозы можно и позже. В "Массандру" (Ялта) экскурсий не так много, их бронируют по телефону, но попасть туда осенью проще, чем в разгар сезона. Кроме того, в это время года особенно приятно гулять по Голицынской тропе (Новый Свет), да и вообще в горах Крыма. Подниматься — уже не так жарко, а ночевать в палатке — еще не холодно.Выбор отелей значительно расширился. При этом если цены на тур с вылетом 16 сентября (два человека, семь ночей с завтраками и перелетом из Москвы на регулярных рейсах) <a href="https://ria.ru/20200904/krym-1576688865.html" target="_blank">начинались</a> от 24 тысяч рублей, то с 1 октября — уже от 20 тысяч. Летом аналогичные программы стоили около 40 тысяч рублей.Октябрь в Сочи: дешевле, чем домаСнижает цены и Кубань. "Отдых в Краснодарском крае в октябре на 20-25 процентов дешевле, чем на пике сезона", — <a href="https://ria.ru/20200907/kurorty-1576882968.html" target="_blank">говорит</a> гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин.Доступнее сейчас — и по стоимости, и по комфорту — горные прогулки. Например, семидневный пакет "Краски осени — неделя в горах" обойдется всего в 10,5 тысячи рублей (минимальная цена). И это не только проживание в отеле, но и билет на подъемники, горный аттракцион, пеший маршрут с гидом, скандинавская ходьба.Правда, надо иметь в виду: на одном из самых популярных высокогорных курортов Красной Поляны трансфер до моря, ориентировочно, работает до 10 октября. Потом, вероятно, курсировать не будет.Зато "купаться в море можно", уверяют местные жители."Максимальным спросом пользуются туры на школьные каникулы с чартерным перелетом. Если родители подсчитают затраты на поездку с ребенком на море и на каникулы дома, то сравнение окажется в пользу организованного отдыха", — объясняют в пресс-службе крупного международного туроператора. Кроме того, уже появились места в отелях для семейного отдыха на первой береговой линии с бассейнами и развитой инфраструктурой. Даже если вдруг не повезет с погодой, можно выбрать гостиницу, где круглый год работает аквапарк. Цены на недельные поездки в Сочи с авиаперелетом, проживанием в трехзвездочном отеле в центре города (без питания) с заездом 15 октября стартуют от 17 449 рублей на двоих. Октябрь в Астрахани: арбузы, черная икра и много свежей рыбыВ октябре стоит обратить внимание и на другое море, не столь популярное, как Черное, — и отправиться в гастроэкскурсионный тур на Каспий. "Присмотритесь к Астрахани. Обычно летом там очень жарко, а осень теплая и долгая, — рассказывает Оксана Булах, коммерческий директор национального туроператора. — А главное, в регионе масса уникальных местных продуктов, много свежей рыбы, экологически чистых овощей, фруктов и арбузов". Туристско-информационный центр Астраханской области предлагает специализированный гастрономический "Икорный тур" с рыбно-икорными, золотоордынскими, рыбацкими и закупочно-отъезжающими днями. На осетровой ферме рыба — 1500 рублей за килограмм, икра — 35 тысяч. Гостей неизменно встречают рюмочкой водки и бутербродом с черной икрой. Если хочется активного отдыха, то в распоряжении гостей Астрахани — вейк-парки, рыбалка, модный SUP, подъем на гору Богдо в Баскунчаке, биосферные заповедники с флорой и фауной. "Как перекресток разных культур, Астрахань интересна тем, кому важна познавательная составляющая, — продолжает Оксана Булах. — Здесь и Кремль XVI века, и наследие Золотой Орды. И опять же есть море — Каспийское". Стоимость туров — от 27 тысяч рублей. Октябрь в Калининграде: комфортный месяц на Балтийском мореОктябрь — чудесное время на самом западе России: в Калининграде и на местных курортах. Погода переменчива, но в целом осень на Балтике долгая и приятная. Добавьте сюда море, богатую историю, природные парки и интересную архитектуру — и получите идеальное путешествие в бархатный сезон. "Городки на побережье привлекательны для экскурсионного и оздоровительного туризма, активного отдыха. Здесь очень качественная и разнообразная отельная база, — замечает специалист по балтийским курортам. — В некоторых гостиницах есть собственные спа-комплексы и бассейны с морской водой".Неделя проживания в пятизвездочном отеле на первой линии в Светлогорске вместе с перелетом стоит от 46 тысяч рублей на человека. Цены бюджетного отдыха с проживанием в гостинице категории "три звезды" на базе континентальных завтраков стартуют от 17 тысяч рублей.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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