Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200907/kurorty-1576882968.html
Эксперты рассказали, когда снизятся цены на курорты Краснодарского края
Туроператоры оценили загрузку отелей Краснодарского края в сентябре-октябре, а также рассказали, какого снижения стоимости ждать осенью, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T15:37
2020-09-07T15:37
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
сочи
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574000197_51:362:3046:2047_1400x0_80_0_0_1688880a8b99694fbe07fa9c1cabf795.jpg
<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. </strong>Туроператоры оценили загрузку отелей Краснодарского края в сентябре-октябре, а также рассказали, какого снижения стоимости ждать осенью, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52634.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что туристический сезон в регионе продлят до 1 ноября. Это позволит восстановиться после кризиса отрасли, которая признана наиболее пострадавшей в регионе из-за пандемии. По информации властей, местные курорты этим летом посетили 6,2 миллиона путешественников, что на 40 процентов меньше, чем за аналогичный период сезона-2019. В сентябре на Кубани прогнозируют загрузку отелей на уровне 90 процентов. Туроператоры считают, что все предпосылки к длинному сезону на краснодарских курортах есть. Так как из популярных массовых выездных направлений на российский рынок вернулись только Турция и Абхазия.Кроме того, загрузке краснодарских курортов в октябре поможет традиционное сезонное снижение цен.С ним согласны и представители других компаний. Так, например, цены на недельные поездки в Сочи со включенным авиаперелетом, проживанием в отеле "три звезды" в центре города (без питания) с заездом 15 октября стартуют от 17 449 рублей на двоих
https://ria.ru/20200823/anapa-1576100705.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574000197_117:0:2846:2047_1400x0_80_0_0_1c1476309b2f745ff30ce3bb8b1c772d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, туристы, новости - туризм, сочи, краснодарский край

Эксперты рассказали, когда снизятся цены на курорты Краснодарского края

15:37 07.09.2020
2158
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие возле Международного аэропорта Сочи
Отдыхающие возле Международного аэропорта Сочи - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Туроператоры оценили загрузку отелей Краснодарского края в сентябре-октябре, а также рассказали, какого снижения стоимости ждать осенью, сообщает АТОР.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что туристический сезон в регионе продлят до 1 ноября. Это позволит восстановиться после кризиса отрасли, которая признана наиболее пострадавшей в регионе из-за пандемии. По информации властей, местные курорты этим летом посетили 6,2 миллиона путешественников, что на 40 процентов меньше, чем за аналогичный период сезона-2019.
В сентябре на Кубани прогнозируют загрузку отелей на уровне 90 процентов. Туроператоры считают, что все предпосылки к длинному сезону на краснодарских курортах есть. Так как из популярных массовых выездных направлений на российский рынок вернулись только Турция и Абхазия.
Кроме того, загрузке краснодарских курортов в октябре поможет традиционное сезонное снижение цен.
"Отдых в Краснодарском крае в октябре обойдется на 20-25 процентов дешевле, чем на пике сезона", — говорит гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин.
С ним согласны и представители других компаний. Так, например, цены на недельные поездки в Сочи со включенным авиаперелетом, проживанием в отеле "три звезды" в центре города (без питания) с заездом 15 октября стартуют от 17 449 рублей на двоих
Отдыхающие в Анапе - РИА Новости, 1920, 23.08.2020
23 августа, 12:39Туризм
Эксперты: Анапа стала одним из туристических хитов этого лета
270121
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмСочиКраснодарский край
Рекомендуем
Отель в Анталье
Российские туристы заразились в Турции коронавирусом
Добыча золота
В Баймакском районе Башкирии прошел сход жителей против добычи золота
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Криминальный авторитет дал совет Ефремову
Бодрум. Ресторан рядом с портом
В Турции рассказали, обязательно ли туристам носить маски на курортах
Зенитная ракетная система С-400
Суд отклонил иск Минобороны к разработчику С-400
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Создатель "Новичка" прокомментировал выход Навального из комы
Сергей Колтаков
Умер актер Сергей Колтаков
Леонид Рошаль
Рошаль ответил на письмо жены Навального
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Россиянка сняла на видео место своей гибели за несколько минут до смерти
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Экономисты оценили последствия резкого подорожания евро для России
Алексей Навальный
Навального вывели из комы
Ученые нашли мощные антибиотики в личинках синей мясной мухи
Мужчина взорвал дом, пытаясь убить муху
Врач и пациенты в отделении реанимации
Россиянин выздоровел после 90 дней в реанимации с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии подписания совместных документов
Путин и король Саудовской Аравии обсудили российскую вакцину от COVID-19
Пользователи тестируют Windows 10 в Нью-Дели, Индия
Раскрыты новые функции Windows
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Американцы в Сибири не улыбались: историки изучили быт Гражданской войны
02:42Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере
02:21Эксперт рассказал, что означает, если вам звонят и молчат в трубку
02:14Поисковик "Спутник" прекратил работу
02:04В центре Гамалеи признали, что не все получат одинаковую вакцину
01:59Жена Петросяна возмутила подписчиков критикой отдыха на Черном море
01:43Мясников назвал лучшим исходом для Ефремова гибель в ДТП
00:30СП запланировала проверки "коронавирусных" выплат врачам в регионах
00:29Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию
00:05Вакцина от коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот
23:31Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи
23:28Захарова заявила, что смысл ее поста о визите Вучича в США был очевиден
23:11Захарова о ситуации с Навальным: ощущение, что сценарий написан заранее
23:07ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии
23:03В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
22:52Президент Литвы готов возглавить урегулирование ситуации в Белоруссии
22:48Захарова призвала Берлин определиться со спикером по ситуации с Навальным
22:28Российские туристы заразились в Турции коронавирусом
22:25Бундесвер ответил на запрос об отравлении Навального
22:15В Орловской области в ДТП погиб ребенок и двое взрослых
Лента новостейМолния