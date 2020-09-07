https://ria.ru/20200907/kurorty-1576882968.html

Эксперты рассказали, когда снизятся цены на курорты Краснодарского края

Туроператоры оценили загрузку отелей Краснодарского края в сентябре-октябре, а также рассказали, какого снижения стоимости ждать осенью, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T15:37

2020-09-07T15:37

2020-09-07T15:37

туризм

туризм

туристы

новости - туризм

сочи

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574000197_51:362:3046:2047_1400x0_80_0_0_1688880a8b99694fbe07fa9c1cabf795.jpg

<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. </strong>Туроператоры оценили загрузку отелей Краснодарского края в сентябре-октябре, а также рассказали, какого снижения стоимости ждать осенью, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52634.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что туристический сезон в регионе продлят до 1 ноября. Это позволит восстановиться после кризиса отрасли, которая признана наиболее пострадавшей в регионе из-за пандемии. По информации властей, местные курорты этим летом посетили 6,2 миллиона путешественников, что на 40 процентов меньше, чем за аналогичный период сезона-2019. В сентябре на Кубани прогнозируют загрузку отелей на уровне 90 процентов. Туроператоры считают, что все предпосылки к длинному сезону на краснодарских курортах есть. Так как из популярных массовых выездных направлений на российский рынок вернулись только Турция и Абхазия.Кроме того, загрузке краснодарских курортов в октябре поможет традиционное сезонное снижение цен.С ним согласны и представители других компаний. Так, например, цены на недельные поездки в Сочи со включенным авиаперелетом, проживанием в отеле "три звезды" в центре города (без питания) с заездом 15 октября стартуют от 17 449 рублей на двоих

https://ria.ru/20200823/anapa-1576100705.html

сочи

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, новости - туризм, сочи, краснодарский край