https://ria.ru/20200907/kurorty-1576882968.html
Эксперты рассказали, когда снизятся цены на курорты Краснодарского края
Туроператоры оценили загрузку отелей Краснодарского края в сентябре-октябре, а также рассказали, какого снижения стоимости ждать осенью, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T15:37
2020-09-07T15:37
2020-09-07T15:37
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туристы
новости - туризм
сочи
краснодарский край
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. </strong>Туроператоры оценили загрузку отелей Краснодарского края в сентябре-октябре, а также рассказали, какого снижения стоимости ждать осенью, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52634.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что туристический сезон в регионе продлят до 1 ноября. Это позволит восстановиться после кризиса отрасли, которая признана наиболее пострадавшей в регионе из-за пандемии. По информации властей, местные курорты этим летом посетили 6,2 миллиона путешественников, что на 40 процентов меньше, чем за аналогичный период сезона-2019. В сентябре на Кубани прогнозируют загрузку отелей на уровне 90 процентов. Туроператоры считают, что все предпосылки к длинному сезону на краснодарских курортах есть. Так как из популярных массовых выездных направлений на российский рынок вернулись только Турция и Абхазия.Кроме того, загрузке краснодарских курортов в октябре поможет традиционное сезонное снижение цен.С ним согласны и представители других компаний. Так, например, цены на недельные поездки в Сочи со включенным авиаперелетом, проживанием в отеле "три звезды" в центре города (без питания) с заездом 15 октября стартуют от 17 449 рублей на двоих
https://ria.ru/20200823/anapa-1576100705.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, сочи, краснодарский край
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.
Туроператоры оценили загрузку отелей Краснодарского края в сентябре-октябре, а также рассказали, какого снижения стоимости ждать осенью, сообщает
АТОР.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что туристический сезон в регионе продлят до 1 ноября. Это позволит восстановиться после кризиса отрасли, которая признана наиболее пострадавшей в регионе из-за пандемии. По информации властей, местные курорты этим летом посетили 6,2 миллиона путешественников, что на 40 процентов меньше, чем за аналогичный период сезона-2019.
В сентябре на Кубани прогнозируют загрузку отелей на уровне 90 процентов. Туроператоры считают, что все предпосылки к длинному сезону на краснодарских курортах есть. Так как из популярных массовых выездных направлений на российский рынок вернулись только Турция и Абхазия.
Кроме того, загрузке краснодарских курортов в октябре поможет традиционное сезонное снижение цен.
"Отдых в Краснодарском крае в октябре обойдется на 20-25 процентов дешевле, чем на пике сезона", — говорит гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин.
С ним согласны и представители других компаний. Так, например, цены на недельные поездки в Сочи со включенным авиаперелетом, проживанием в отеле "три звезды" в центре города (без питания) с заездом 15 октября стартуют от 17 449 рублей на двоих